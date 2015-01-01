Завтра прояснится реальность спасения от банкротства МУП «ПАТП — 1»

Вопрос о спасении ПАТП сегодня рассмотрели сразу два комитета городского совета. Впрочем, без особого результата — в нищей муниципальной казне нет ни 63 миллионов, чтобы погасить все долги и вернуть себе имущество МУПа (по предварительным оценкам это более 100 миллионов рублей). Нет в казне даже 43 миллионов, чтобы погасить хотя бы часть долга и стать основным кредитором и в дальнейшем влиять на процедуру банкротства. Пока внешний управляющий не идет на контакт с властями и сегодня шла речь о том, чтобы попытаться его заменить. Впрочем, договориться не удается не только с управляющим, но и с основным кредитором — ФНС. Это также констатировали в ходе объединенного заседания двух комитетов.

По-прежнему рассматривается вариант слияния ПАТП и ТТП. Озвучено интересное предложение — создать на базе ПАТП мастерскую для школьных автобусов. В этом случае предприятие уже не так критично зависело бы от пассажирских перевозок, а имело бы постоянный доход за счет ремонтных мастерских. Все детали дальнейшей судьбы ПАТП будут известны завтра на совещании в областной администрации.

 

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Опубликовано 18 Апр 2018 в 16:19. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

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