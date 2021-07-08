Завтра в Болхове пройдет фотографический фестиваль (12+)

Как сообщает Орловская митрополия, завтра в Болхове сразу на двух площадках – в Троицком Рождества Богородицы Оптином женском монастыре и Болховской православной гимназии — пройдет фотографический фестиваль.

В рамках фестиваля жители и гости города смогут увидеть фотовыставку «О людях хороших», выставку к 180-летию Спасо-Преображенского собора в г. Болхове, а также работы известных фотохудожников из Москвы, Брянска, Белгорода, Пушкино и Орла.

Также все желающие смогут поучаствовать в мастер-классе и в фотосъемке болховских достопримечательностей. Лучшие фотографии города, сделанные этот день, покажут на выставке в Орловском краеведческом музее.