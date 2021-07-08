8 июля 2021



Завтра в Болхове пройдет фотографический фестиваль (12+)

Как сообщает Орловская митрополия, завтра в Болхове сразу на двух площадках – в Троицком Рождества Богородицы Оптином женском монастыре и Болховской православной гимназии — пройдет фотографический фестиваль.
В рамках фестиваля жители и гости города смогут увидеть фотовыставку «О людях хороших», выставку к 180-летию Спасо-Преображенского собора в г. Болхове, а также работы известных фотохудожников из Москвы, Брянска, Белгорода, Пушкино и Орла.
Также все желающие смогут поучаствовать в мастер-классе и в фотосъемке болховских достопримечательностей. Лучшие фотографии города, сделанные этот день, покажут на выставке в Орловском краеведческом музее.

 

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Опубликовано 08 Июл 2021 в 14:52. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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