31 мая 2021



Завтра в Орле начинают ремонтировать переулок Маслозаводской

Как сообщает официальный Портал Орловской области, основные работы будут проходить в ночное время. Днем планируется устанавливать бортовой камень и обустраивать тротуары.

Напомним, переулок Маслозаводской ремонтируется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Стоимость ремонта объекта – почти 93 млн рублей. Подрядчиком выступает ООО «ДорСтрой57». Переулок станет первым дорожным объектом в Орле, который будет отремонтирован с применением метода холодной регенерации.

 

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Опубликовано 31 мая 2021 в 16:36. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 23

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