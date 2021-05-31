Завтра в Орле начинают ремонтировать переулок Маслозаводской

Как сообщает официальный Портал Орловской области, основные работы будут проходить в ночное время. Днем планируется устанавливать бортовой камень и обустраивать тротуары.

Напомним, переулок Маслозаводской ремонтируется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Стоимость ремонта объекта – почти 93 млн рублей. Подрядчиком выступает ООО «ДорСтрой57». Переулок станет первым дорожным объектом в Орле, который будет отремонтирован с применением метода холодной регенерации.