13 февраля 2020



Завтра в Орле наградят лучших педагогов (12+)

Торжественная церемония закрытия муниципальных конкурсов профессионального мастерства педагогических работников «Сердце отдаю детям-2020», «Воспитатель года – 2020» и «Учитель года – 2020» состоится в большом зале администрации города Орла 14 февраля в 15.00.

Лучших педагогов и участников профессиональных конкурсов поздравят творческие коллективы учреждений дополнительного образования.

Организатор праздника  —  управление образования администрации города Орла.

 

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Опубликовано 13 Фев 2020 в 15:10. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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