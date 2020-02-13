Завтра в Орле наградят лучших педагогов (12+)
Торжественная церемония закрытия муниципальных конкурсов профессионального мастерства педагогических работников «Сердце отдаю детям-2020», «Воспитатель года – 2020» и «Учитель года – 2020» состоится в большом зале администрации города Орла 14 февраля в 15.00.
Лучших педагогов и участников профессиональных конкурсов поздравят творческие коллективы учреждений дополнительного образования.
Организатор праздника — управление образования администрации города Орла.