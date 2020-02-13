В орловском Детском парке проводят мероприятия с особенными детьми (6+)

В Орле привели в порядок памятник участникам локальных войн и военных конфликтов

Торжественная церемония закрытия муниципальных конкурсов профессионального мастерства педагогических работников «Сердце отдаю детям-2020», «Воспитатель года – 2020» и «Учитель года – 2020» состоится в большом зале администрации города Орла 14 февраля в 15.00.

Новости О дороге в "рай" и ее бенефициаре.

Критический взгляд депутата Рыбакова на инвест послание Клычкова. Основные тезисы

Часть 2. Инвестиционное послание Клычкова без прикрас. Критический взгляд депутата Рыбакова.

Часть 1. Инвестиционное послание Клычкова. Критический взгляд депутата Рыбакова.

Депутат Рыбаков: транспортная проблема микрорайона Лужки



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