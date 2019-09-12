12 сентября 2019



Завтра в Орле пройдет культурно-спортивный слет для людей с ограниченными возможностями (12+)

13 сентября в 11.00 на территории спорткомплекса «Южный» в Орле (ул. Кромская, д. 10А) состоится XVIII культурно-спортивный слет среди лиц с ограниченными возможностями «Золотая осень», информирует Официальный портал Орловской области.

В слете примут участие более 200 инвалидов, в том числе занимающиеся в Реабилитационно-спортивном центре инвалидов им. Б.М. Павленко.

Программой слета предусмотрены спортивные и творческие конкурсы. Спортивный раздел включает в себя дартс, броски шайбы в цель, кольцеброс, метание колец на шпагу, скандинавскую ходьбу, а творческий – конкурс художественной самодеятельности.

 

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Опубликовано 12 Сен 2019 в 12:57. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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