Завтра в Орле пройдет праздник для будущих первоклассников (6+)

23 августа в 14.00 в Орловском городском центре культуры в рамках благотворительной акции «Дорога в школу» состоится праздник для будущих первоклассников — детей из малообеспеченных семей, детей-инвалидов, детей из опекунских и приемных семей, информирует администрация Орла.

Акцию традиционно проводит управление социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города.

Цель акции – помощь в подготовке к начальной школе детям.

Ежегодно в акции принимают участие представители бизнес-сообщества и неравнодушные горожане.