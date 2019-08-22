Завтра в Орле пройдет праздник для будущих первоклассников (6+)
23 августа в 14.00 в Орловском городском центре культуры в рамках благотворительной акции «Дорога в школу» состоится праздник для будущих первоклассников — детей из малообеспеченных семей, детей-инвалидов, детей из опекунских и приемных семей, информирует администрация Орла.
Акцию традиционно проводит управление социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города.
Цель акции – помощь в подготовке к начальной школе детям.
Ежегодно в акции принимают участие представители бизнес-сообщества и неравнодушные горожане.