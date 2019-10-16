Завтра в Орле пройдут Лермонтовские молодежные чтения (12+)

17 октября в 13.00 в библиотеке им. М.Ю. Лермонтова (ул. Андрианова, 5) пройдут II Межрегиональные молодежные чтения «Лермонтов: взгляд из XXI века», посвященные 205-летию со дня рождения поэта.

Организаторы чтений – Централизованные библиотечные системы Орла и Пензы.

Чтения пройдут в режиме телемоста. Участники поделятся своими взглядами на литературное наследие поэта. В программе чтений — декламация стихов поэта, театрализованные представления отрывков его произведений.