Завтра в Орле пройдут соревнования по прыжкам на скакалках (6+)

Завтра, 14 июня, на площади Ленина состоится открытый фестиваль по прыжкам на скакалках. Начало мероприятия — в 10.00.

К участию в соревнованиях допускаются все желающие в следующих возрастных группах:

– мальчики и девочки 2012-2010 годов рождения,

– юноши и девушки 2009-2007 годов рождения,

– юноши и девушки 2006-2005 годов рождения,

– юноши и девушки 2004 года рождения и старше.

Спортсменам необходимо иметь свои скакалки.

Фестиваль проводится в соответствии с правилами, утверждёнными Международной федерацией роуп-скиппинга (WJRF) в следующих дисциплинах:

— скорость 1х30 секунд (на 2-х ногах);

— скорость 1х30 секунд ( бег на месте, спринт);

— двойные до зарона.

Победителем и призерами считаются участники, выполнившие наибольшее количество прыжков в дисциплине. Если у двух участников результат одинаковый, то место выше занимает спортсмен, выступивший раньше по протоколу.

Спортсмены смогут принять участие в сдаче комплекса «Прыгай с нами! Прыгай как мы! Прыгай лучше нас!». Для этого необходимо будет выполнить пять заданий: прыжки на двух ногах, «Классики» (прыжки через скакалку с продвижением вперед), «Крест», «Спринт» (бег на месте), упор лежа + подъем + прыжок через скакалку.

Лучшими в комплексе «Прыгай с нами! Прыгай как мы! Прыгай лучше нас!» считаются участники, выполнившие все пять заданий до зарона.

Победители и призеры соревнований отдельно среди юношей и девушек в каждой возрастной группе в каждой дисциплине награждаются медалями и грамотами. Победители и призёры комплекса «Прыгай с нами! Прыгай как мы! Прыгай лучше нас!» награждаются грамотами.

Для участников соревнований также проведут мастер-класс, информирует администрация Орла.