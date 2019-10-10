Завтра в Орле возобновит свою работу Школа домкомов

11 октября в 15.00 в большом зале администрации Советского района (ул. Октябрьская, 30) состоится первое занятие Школы жилищного просвещения, известной как Школа домкомов, информирует администрация г. Орла.

Это единственная в ЦФО школа, которая учит председателей уличных и домовых комитетов общаться с властью, управляющими компаниями, другими ответственными структурами по вопросам ЖКХ. «Учеников» школы проинформируют об изменениях в Жилищном кодексе, о новых положениях, касающихся проведения общих собраний собственников, а также о нынешних договорных отношениях между собственниками жилья и управляющими организациями.

Организатор Школы жилищного просвещения — Орловское региональное отделение «Объединение Потребителей России». Справки по телефону: 8 953 818 41 95.