20 января 2022



Завтра в Орловской области ожидаются снег и порывистый ветер

По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 января на территории области будет облачно, ночью снег, местами сильный, днем небольшой, местами умеренный снег, метель, на дорогах снежные заносы.

Ветер южный 8-13 м/с, днем местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью -3°С…-8°С, днем -1°С…-6°С.

Главное управление МЧС России по Орловской области обращает внимание жителей региона на меры безопасности: необходимо соблюдать осторожность при передвижении, при сильных порывах ветра нельзя находиться рядом с рекламными щитами и другими легкими конструкциями, деревьями, следует быть осторожными, обходя оборванные провода. Не стоит приближаться к крышам зданий.

 

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Опубликовано 20 Янв 2022 в 17:25. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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