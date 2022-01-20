Завтра в Орловской области ожидаются снег и порывистый ветер

По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 января на территории области будет облачно, ночью снег, местами сильный, днем небольшой, местами умеренный снег, метель, на дорогах снежные заносы.

Ветер южный 8-13 м/с, днем местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью -3°С…-8°С, днем -1°С…-6°С.

Главное управление МЧС России по Орловской области обращает внимание жителей региона на меры безопасности: необходимо соблюдать осторожность при передвижении, при сильных порывах ветра нельзя находиться рядом с рекламными щитами и другими легкими конструкциями, деревьями, следует быть осторожными, обходя оборванные провода. Не стоит приближаться к крышам зданий.