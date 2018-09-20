Завтра в Покровском районе состоится культурно-спортивный слет инвалидов (6+)

21 сентября в Покровском районе пройдет XVII культурно-спортивный слет «Золотая осень» (6+) для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Слет будет проходить на базе Центра социальной профилактики и реабилитации инвалидов «Солнышко», расположенного в п. Покровское.

В мероприятии примут участие более 200 инвалидов.

Организаторами слета выступают департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области, Областной реабилитационно-спортивный центр инвалидов им. Б.М. Павленко и Орловская областная организация Всероссийского общества инвалидов.

Участники мероприятия будут состязаться в спортивных играх и творческих конкурсах. Победители соревнований получат призы, информирует пресс-служба губернатора.