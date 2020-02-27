27 февраля 2020



Завтра завершается приём чучел от орловцев

1 марта Детский парк в четвёртый раз подведёт итоги конкурса на лучшую масленичную куклу-чучело «Сударыня Масленица». С каждым годом количество участников конкурса растёт. К 26 февраля было подано 14 работ, сообщает администрация Орла.

«Рост» Марены-зимы должен составлять не менее 1,2 м. Её одеяние и каркас могут быть выполнены из любых материалов.

Куклы-чучела, заявленные на конкурс «Сударыня Масленица», примут участие в центральных мероприятиях 1 марта. Подведение итогов состоится в тот же день.

Определять победителей будут среди четырёх возрастных категорий: дошкольники, ученики начальной (1-4 классы), средней (5-8 классы) и старшей школ (9-11 классы). Отдельно оценят работы, выполненные коллективами центров и школ искусств, творческих студий и объединений.

Все участники конкурса «Сударыня Масленица» получат грамоты, а победителей и призёров ожидают подарки.

 

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Опубликовано 27 Фев 2020 в 13:50. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

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