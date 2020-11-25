Зданию орловского железнодорожного вокзала исполнилось 70 лет

Зданию орловского железнодорожного вокзала исполнилось 70 лет.

Летом 1943 года при освобождении города Орла здание железнодорожного вокзала было полностью разрушено. Строительство нового здания началось в 1944 году по проекту архитектора Министерства путей сообщения Мхитаряна С.А. 25 ноября 1950 года вокзальный комплекс был сдан в эксплуатацию.

Сегодня железнодорожный вокзал Орёл является объектом регионального культурного наследия, при этом отвечает всем современным требованиям.

В текущем году здесь завершены работы по адаптации инфраструктуры для маломобильных пассажиров: расширены дверные проемы, появилась билетная касса с заниженными окнами, обустроена специальная туалетная комната, на всех лестничных сходах установлены пандусы для колясок, переход через пути оборудован резинокордовым настилом, установлены информационные таблички со шрифтом Брайля, подъёмные площадки и кнопки вызова персонала.

Помимо этого на вокзале Орёл модернизирована система видеонаблюдения, установлено около 200 камер, которые подключены к интегрированной комплексной системе безопасности, функционируют 4 установки для досмотра ручной клади пассажиров.

За истекший период 2020 года с вокзала Орёл было отправлено порядка 1 млн. пассажиров.