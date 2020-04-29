«Здоровая страна» закрывает двери

№15 (594) от 29 апреля 2020 г.

На прошлой неделе Советский районный суд города Орла удовлетворил иск и.о. прокурора Глазуновского района и приостановил деятельность так называемого стационарного учреждения Орловского филиала Некоммерческого фонда «Здоровая страна» в поселке Глазуновка. Речь идет о частном заведении, расположившемся на втором этаже одного из корпусов Глазуновской ЦРБ, куда с подачи чиновников областного департамента соцзащиты незаконно свозили психически больных людей. Сегодня все пациенты заведения переведены в государственные интернаты либо в психиатрическую больницу, где они, собственно, и должны находиться, а должностные лица департамента и ОФНФ «Здоровая страна» ходят на беседы (допросы) в Следственный комитет.

Прокуратура проверяет и выигрывает

О странной деятельности «богоугодного заведения» в Глазуновской ЦРБ «Орловская среда» рассказала в ноябре прошлого года в статье «Здоровая страна» ограниченных возможностей». По нашему обращению прокуратура Орловской области провела проверку деятельности учреждения в Глазуновке и выявила многочисленные нарушения. Напомним вкратце, что выяснили прокуроры.

На момент проверки в стационарном учреждении фонда «Здоровая страна» в поселке Глазуновка содержалось 47 пациентов с психическими заболеваниями.

Людей сюда привозили из государственных психоневрологических интернатов и даже из областной психиатрической больницы. 22 человека из 47 в свое время были признаны недееспособными, а 14 человек по решениям судов принудительно были помещены в психоневрологический интернат. То есть должны были находиться в закрытых государственных учреждениях на принудительном лечении. Тем не менее их перевели в «Здоровую страну», которая психоневрологическим интернатом фактически не являлась. Путевки в это заведение больным людям выдавала начальник управления организации социального обслуживания, опеки и попечительства областного департамента соцзащиты госпожа Широкова. А основанием для заключения договоров об оказании социальных услуг между гражданами и «Здоровой страной» служили индивидуальные программы реабилитации, разработанные в Добринском психоневрологическом интернате и подписанные руководителями интерната. В этих программах в качестве единственного поставщика социальных услуг психически нездоровым людям был указан фонд «Здоровая страна», который не имел даже лицензии на осуществление медицинской деятельности (!).

За свое пребывание в «Здоровой стране» пациенты отдавали 75% пенсий (порядка 250-300 тысяч рублей в месяц), но главным источником финансирования, как мы понимаем, должны были стать субсидии из областного бюджета. По подсчетам наших коллег из издания FLB.ru, за 47 больных ОФНФ «Здоровая Страна» мог бы получать по 875 тысяч рублей в месяц. Как удалось выяснить «Орловской среде», журналисты оказались не очень далеки от истины. На сайте Арбитражного суда Орловской области опубликовано определение суда от 23 марта 2020 года, согласно которому оставлено без движения исковое заявление Некоммерческого фонда «Здоровая Страна» к департаменту социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области о взыскании задолженности и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 1 548 975 руб. 74 коп. Как следует из документа, еще в июле 2019 года между департаментом соцзащиты и НФ «Здоровая страна» было заключено соглашение №2 о предоставлении субсидии из областного бюджета поставщику или поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Орловской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа) от 09 июля 2019 г. В соответствии с этим соглашением получатель субсидии должен предоставить документы, подтверждающие факт произведенных расходов, на возмещение которых предоставляется субсидия. Между тем, как констатирует суд, ни одного из необходимых к предоставлению в департамент документов за период октябрь-декабрь 2019 г. истцом к своему исковому заявлению не приложено. Таким образом, «Здоровая страна» пыталась взыскать с департамента соцзащиты полтора миллиона рублей за три месяца, то есть примерно по полмиллиона в месяц.

Какой объем субсидий планировалось выплачивать «Здоровой стране» в будущем, осталось неизвестным: как уже говорилось, деятельность учреждения в Глазуновке приостановлена по решению суда. В судебном разбирательстве по делу (а оно длилось три месяца) помимо истца (прокуратуры) и ответчиков участвовали и третьи лица – например, администрация Глазуновского района, представители региональных управлений Роспотребнадзора, МЧС и Пенсионного фонда, а также Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Орловской области. Интересно, что в их числе не оказалось регионального омбудсмена Александра Лабейкина, которому по должности положено защищать права граждан – и в первую очередь таких, как несчастные постояльцы «Здоровой страны», оказавшиеся там не по своей воле.

Уполномоченный забыл о полномочиях?

За месяц до того, как суд приостановил деятельность «Здоровой страны» в Глазуновке, уполномоченный по правам человека в Орловской области Александр Лабейкин встретился с председателем Орловского облсовета Леонидом Музалевским и рассказал ему об итогах своей деятельности в 2019 году. Полный отчет омбудсмен представил депутатам облсовета на мартовской сессии. Мы внимательно изучили этот объемный документ – и не нашли в нем ни слова о «Здоровой стране». А между тем историю с нелегальным (работающим без медицинской лицензии) частным психоневрологическим интернатом, куда незаконно помещали граждан, которые по решению суда должны были находиться в государственных специализированных учреждениях, без преувеличения можно назвать вопиющей. И уж совершенно точно – беспрецедентной для региона в плане нарушения прав человека. Как констатировали в прокуратуре Орловской области, помещение 14 недееспособных граждан в стационарное учреждение фонда «Здоровая страна» в Глазуновке свидетельствовало «о неисполнении судебных решений и грубейшем нарушении интересов граждан и прав на надлежащую психиатрическую помощь, которая в соответствии с Законом Российской Федерации от 02.07.1992 №3185 – 1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании» гарантируется государством». Эту выдержку из итогового документа прокурорской проверки широко цитировали орловские СМИ. Более того, об этом же публично говорил с трибуны теперь уже экс-прокурор Орловской области Иван Полуэктов, выступая на расширенном заседании коллегии прокуратуры. Однако омбудсмен Лабейкин этих выступлений и публикаций как будто бы не видел и не слышал. А если видел и слышал, то никак на них не отреагировал. А между тем, в региональном законе «Об уполномоченном по правам человека в Орловской области» прямо говорится, что при наличии информации о массовых или грубых нарушениях прав и свобод граждан либо в случаях, имеющих особое общественное значение или связанных с необходимостью защиты интересов лиц, не способных самостоятельно использовать правовые средства защиты, Уполномоченный вправе принять по собственной инициативе соответствующие меры в пределах своей компетенции. Так, в соответствии со статьей 12 упомянутого закона, «по результатам изучения и анализа информации о нарушении прав и свобод граждан… Уполномоченный вправе:

1) обращаться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов, нарушенных решениями или действиями (бездействием) органа государственной власти области, органа местного самоуправления или должностного лица, государственных и муниципальных служащих, руководителей и должностных лиц предприятий, учреждений и организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, а также лично либо через своего представителя участвовать в судебных процессах в установленных федеральным законодательством формах…

2) направлять органам государственной власти области, органам местного самоуправления и их должностным лицам, государственным и муниципальным служащим, руководителям и должностным лицам предприятий, учреждений и организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности свои замечания и предложения, относящиеся к обеспечению прав и свобод граждан, совершенствованию административных процедур…

Насколько нам известно, ни того, ни другого омбудсмен Лабейкин не сделал. Права граждан вместо него в суде защищала прокуратура, а о предложениях и замечаниях, направленных омбудсменом в адрес чиновников и руководства «Здоровой страны», нет никакой информации, поскольку, полагаем, никаких замечаний и предложений не было. На первый взгляд, это довольно странно, особенно если учесть, что еще пару лет назад омбудсмен Лабейкин проявлял искренний и неподдельный интерес к проблеме соблюдения прав граждан с нарушениями психического здоровья.

Так, в июне 2018 года именно по его инициативе прошло расширенное заседание Экспертно-консультативного совета при Уполномоченном по правам человека в Орловской области. «На заседании был рассмотрен один из важнейших вопросов: «Защита прав граждан с нарушениями психического здоровья в Орловской области», — говорится в отчете омбудсмена за 2018 год. На том заседании обсуждались, например, такие вопросы, как соблюдение права граждан на качественную медицинскую психиатрическую помощь; состояние и проблемы в сфере соблюдения прав лиц, страдающих психическими расстройствами, содержащимися в учреждениях социальной защиты населения; соблюдение и защита прав лиц, содержащихся в медицинских учреждениях, в том числе в больнице с интенсивным наблюдением; защита материальных и имущественных прав лиц, страдающих психическими заболеваниями; организация надзора за соблюдением прав и законных интересов граждан, страдающих психическими заболеваниями. Словом, все то, с чем пришлось столкнуться пациентам «Здоровой страны». Кстати, в том заседании участвовала и руководитель департамента соцзащиты Ирина Гаврилина, которой омбудсмен Лабейкин, обеспокоенный проблемами психически больных людей, и состоящий при нем экспертный совет выдали несколько рекомендаций. Например, возглавляемому Гаврилиной департаменту рекомендовали рассмотреть вопрос о строительстве новых зданий (комплексов) для учреждений психоневрологического и социального профиля. А еще рекомендовали развивать институт приемной семьи как форму жизнеустройства и социальной поддержки инвалидов, являющуюся альтернативой стационарным социальным учреждениям.

Надо сказать, что рекомендации Лабейкина Гаврилина не выполнила. Вместо строительства новых зданий частному учреждению «психоневрологического профиля», то есть той самой «Здоровой стране», отдали помещения в здании Глазуновской ЦРБ – причем бесплатно. На десять лет. А вместо того, чтобы помещать инвалидов в приемные семьи, их, в нарушение закона, поместили в частную богадельню, которая, повторим, не имела лицензии на оказание медицинских услуг.

Добавим, что рекомендации омбудсмена в тот раз получила не только госпожа Гаврилина, но и журналисты. Так, главный областной защитник прав человека рекомендовал СМИ «привлечь внимание общественности к данной теме, а также к проблемам в работе лечебно-профилактических и социальных учреждений психиатрического профиля». В отличие от руководителя департамента соцзащиты мы рекомендации Лабейкина выполнили – и привлекли внимание – как общественности, так и прокуратуры – к проблеме людей, оказавшихся по воле госпожи Гаврилиной и ее подчиненных в нелегальном психоневрологическом интернате в Глазуновке. Вот только внимания омбудсмена Лабейкина эта проблема не удостоилась. Что неосведомленному человеку, повторим, может показаться странным. А осведомленному – вполне логичным. Потому что господина Лабейкина и госпожу Гаврилину, помимо неустанной заботы об обездоленных гражданах, связывают тесные родственные узы. Которые, как мы понимаем, и делают омбудсмена Лабейкина до неприличия толерантным ко всем вопиющим нарушениям прав граждан, выявленным в подведомственных департаменту Гаврилиной учреждениях – будь то история с Глазуновским нелегальным интернатом, жуткий случай с брошенным на пол инвалидом в Болховском доме-интернате или, например, массовые закупки продуктов по явно заниженным ценам (попросту говоря, фальсификата) для стариков и инвалидов, проживающих в «богоугодных» заведениях области. Ни на один из этих вопиющих фактов омбудсмен Лабейкин не отреагировал. Никак. А судя по отчету о его работе за 2019 год, этих фактов и вовсе не было.

Чиновница Гаврилина и омбудсмен Лабейкин (в центре) не скрывают родственную связь

Как защитить права отдельно взятого человека

Мы уже упоминали, что закон Орловской области «Об уполномоченном по правам человека…» дает господину Лабейкину право принимать меры для защиты прав граждан в случае массового или грубого их нарушения. Тот же закон предусматривает, что такой случай является поводом для выступления уполномоченного со специальным докладом на очередном или внеочередном заседании областного Совета народных депутатов. Повторим: направление пациентов в интернат «Здоровой страны» в Глазуновке прокуратура признала грубым нарушением прав граждан на психиатрическую помощь. Более того, материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. СМИ цитировали выдержки из постановления прокуратуры, где в частности говорилось следующее:

«…Игнорируя требования Федерального закона от 28.12.2013 № 443-ФЗ, Закона РФ от 02.07.1992 № 3185-1 и решения судов, в результате умышленного превышения Гаврилиной И.А., Широковой О.М., Болотских С.И. и Алымовым С.И. должностных полномочий, возложенных на них в перечисленных нормативных документах, действующих из иной личной заинтересованности… недееспособные граждане, находившиеся в БУЗ Орловской области «Орловская областная психиатрическая больница», нуждавшиеся в постоянной посторонней помощи и в помещении в специализированное (психоневрологическое) стационарное учреждение социального обслуживания, лишенные возможности самостоятельно себя обслуживать, переведены в ОФНФ «Здоровая Страна», где двое из них умерли.

Факты смерти граждан свидетельствуют о ненадлежащем оказании гражданам, проживающим в ОФНФ «Здоровая Страна», необходимых им медицинской и психиатрической помощи, и отсутствие возможности оказания ОФНФ «Здоровая Страна» указанной помощи создает реальную угрозу жизни и здоровью остальных граждан, находящихся там в настоящее время» (на тот момент интернат в Глазуновке еще продолжал работать. – Прим. ред.).

Стоит ли говорить, что никакого выступления Лабейкина на сессии облсовета вслед за публикациями в СМИ результатов прокурорской проверки не последовало. Вместо уполномоченного по правам человека вопрос о нарушении прав психически нездоровых людей на заседании регионального парламента поднял депутат Виталий Рыбаков, который в свое время вместе с корреспондентом ОС лично побывал в нелегальном глазуновском интернате и лично написал заявление о происходящем там в прокуратуру. Напомним, на том заседании, отвечая на вопросы Рыбакова о «Здоровой стране», руководитель департамента соцзащиты Ирина Гаврилина уверенно заявляла, что «их документы соответствуют всем требованиям… Направление туда людей осуществляется только лишь по их желанию. Соответственно, все эти действия… они абсолютно законный характер носят». Позднее госпожа Гаврилина все же была вынуждена признать, что нарушения были, но отвечать за них должны… ее подчиненные, но никак не она лично. Собственно, это сейчас и происходит. Теперь уже бывшая подчиненная госпожи Гаврилиной – госпожа Широкова, уволенная из департамента вскоре после оглашения результатов прокурорской проверки «Здоровой страны», дает показания в Следственном комитете. Вместе с ней к следователям ходят и бывшие руководители теперь уже закрытого глазуновского интерната, а госпожа Гаврилина в этой истории вроде как и ни при чем. Как и господин Лабейкин. Более того, оба «защитника» прав граждан – папа и дочь – сами находятся под защитой, причем не абы кого, а первых лиц области.

И губернатор Клычков, и спикер Орловского облсовета Музалевский единодушно признают работу уполномоченного по правам человека в Орловской области 72-летнего Александра Лабейкина эффективной и профессиональной. Что думают об этой работе простые граждане, их, видимо, не волнует. Как не волнует и явно имеющий место конфликт интересов: орловский омбудсмен игнорирует факт нарушения прав граждан чиновниками ведомства, которым руководит его дочь, не принимает никаких мер для защиты нарушенных прав, а руководители двух ветвей областной власти делают вид, что так и должно быть.

Спикер Музалевский работой омбудсмена Лабейкина доволен

Что же касается дочери омбудсмена, госпожи Гаврилиной, то ее не просто «прикрывают» — ее в открытую поддерживают. Тот же спикер облсовета Музалевский, ничуть не смущаясь многочисленными фактами нарушений, выявленных КСП и прокуратурой в департаменте соцзащиты и подведомственных ему учреждениях и широко освещавшихся в прессе, публично, на сессии облсовета, в ответ на претензии депутатов в адрес Гаврилиной, заявляет: увольнять Гаврилину нельзя, ей надо подставить плечо! Плечо – думаем, с подачи и по просьбе Музалевского, — Гаврилиной подставили депутаты фракции «Единая Россия», которые вслед за своим вождем – руководителем реготделения ЕР Музалевским хором твердили на той же сессии: не надо публично обсуждать вопросы о выявленных в ведомстве Гаврилиной нарушениях; не надо предъявлять ей претензии; не надо ее наказывать – ей надо помогать, например, путем увеличения штата работников департамента. Почему Гаврилину нельзя заменить другим, более компетентным чиновником, никто не объясняет. Впрочем, это понятно и так: потому что она дочь своего папы, имеющего прочные связи с политическим истеблишментом местного масштаба. Более того, она сама входит в этот истеблишмент – госпожа Гаврилина является членом регионального политсовета «Единой России», что дает ей дополнительное право на покровительство лидера орловских единороссов Музалевского. И хотя в последнее время на федеральном уровне членство в партии власти не спасает проштрафившихся чиновников самого высокого ранга, в Орловской области этот тренд не действует. Это заместителя министра Овсянникова за грубую выходку в аэропорту можно исключить из партии и снять с должности, а руководителя областного департамента за лоббирование незаконно работавшего заведения, за допущенные многочисленные нарушения в домах престарелых и интернатах трогать нельзя. Наверное, потому, что у бывшего замминистра нет папы-защитника прав человека, а у госпожи Гаврилиной – есть. И уж ее права – права близкого омбудсмену человека – он, как мы понимаем, готов защищать до последнего. Всей силой данных ему полномочий.

Татьяна Филева