Здоровые как кабаны — на Орловщине следят за самочувствием свиней

Более 500 проб от диких кабанов и домашних свиней проверили на АЧС в Орловской испытательной лаборатории. Сюда поступил патологический и биологический материал (кровь свиней, селезенка диких кабанов и домашних свиней, трубчатая кость диких кабанов). Все это было исследовано на африканскую чуму свиней. Как рассказали в лаборатории, по результатам исследований положительных результатов не зафиксировано.

Напомним, африканская чума свиней — высококонтагиозная вирусная болезнь, характеризующаяся лихорадкой, чаще острым течением, цианозом кожи, обширными геморрагиями во внутренних органах и большой летальностью. Экономический ущерб от АЧС очень велик. Он слагается из высокой (почти 100%-ной) гибели заболевших животных, уничтожения всех подозреваемых в заражении в эпизоотическом очаге, убоя на мясо свиней хозяйств угрожаемой зоны, а также затрат на проведение мер по ликвидации болезни (карантин, дезинфекция, сжигание трупов и т. д.) Особое внимание к диким кабанам объясняется тем, что они каннибалы и могут поедать трупы павших сородичей. Кроме того, у дикий свиней АЧС может переходить в хроническую форму, из-за чего они становятся постоянными источниками вируса и заражают все новых и новых собратьев.