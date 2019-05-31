31 мая 2019



Зеленая арифметика. Посадили сто, спилили триста

МУП «Зеленстрой» высадило 100 деревьев в парках и скверах, — такая позитивная информация появилась на сайте городской администрации. Правда, бочку меда испортила ложка дегтя. Скверы города пополнили всего 100 молоденьких кленов и рябин. В тоже время сотрудниками МУП «Зеленстрой» проведены работы по сносу 147 сухих и аварийных деревьев. И в релизе говорится что осталось снести еще 123 дерева. Таким образом вместо каждых трех спиленных деревьев в областном центре появится лишь одно новое. Если быть совсем точным, коэффициент -2,7. Слабым утешением может послужить тот факт, что все же начались работы по спасению каштанов. Для спасения от минирующей моли на 250 каштановых деревьях в городе установлены 500 ловушек. Сделаны уколы в виде инъекций в 500 стволов.

 

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Опубликовано 31 мая 2019 в 16:56. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 23

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