Зеленая история

№13 (592) от 15 апреля 2020 г.

В Орле начались весенние посадки деревьев. Многие дачники готовятся к открытию сезона. Пандемия коронавируса внесла серьезные изменения в планы всех без исключения. По возможности орловцев попросили перенести все зеленые посадки с весны на осень, когда заболеваемость пойдет на спад и жизнь начнет входить в привычный ритм. А если саженцы уже куплены, и сажать необходимо сейчас? Да и городские озеленители работают, несмотря на режим повышенной готовности.

Как не ошибиться с выбором места посадки, что ждет в этом году больные каштаны, как правильно укрепить молодые деревца и еще много интереснейших моментов наше издание узнало во время телефонного интервью с замначальника управления городского хозяйства и транспорта администрации Орла Александром Филатовым.

«Орловская среда»: Александр Николаевич, расскажите, пожалуйста, как в условиях объявленного режима самоизоляции людям посадить деревья? Не будет ли нарушением, если я выйду во двор и прикопаю парочку саженцев?

Александр Филатов: Гражданам лучше соблюдать рекомендации, которые даны на период эпидемии, и оставаться дома. Я понимаю, что людям очень сложно соблюдать режим самоизоляции. Не говоря уже обо всех многочисленных предписаниях и нормативах проведения работ, которые также нужно выполнять в такое непростое время. Городские службы строго соблюдают режим работы в условиях карантина. Поэтому работы по высадке новых деревьев сейчас ведет наше предприятие «Зеленстрой», работники которого обеспечены средствами защиты, проинструктированы на предмет соблюдения социальной дистанции, на предмет тех изменений, которые накладывает режим карантина на производственный процесс. Поэтому мы бы не рекомендовали жителям самостоятельно вести посадки, тем более, скапливаться большими группами.

«ОС»: Если не будет запрета на дачные работы, то на своих приусадебных участках люди по-прежнему смогут работать без ограничений?

АФ: Я полагаю, что да!

«ОС»: Ежегодно встает вопрос: где людям брать саженцы? Могут ли орловцы взять себе в ближайших посадках понравившиеся клены или рябинки? Или все же лучше идти в магазины, на рынки?

АФ: Лучше покупать, так как выкапывание саженцев определяется режимом земельного участка, на котором они произрастают. По большому счету, если это земли общего пользования, не имеющие категории зеленого массива, не парки, не скверы, и там есть подрост, который все равно не развивается во взрослые деревья, то можно себе выкопать несколько саженцев. Например, клена, которому не суждено развиться во взрослое дерево в тени больших соседей. Но в парках, скверах, прочих оформленных зеленых зонах подобная практика, естественно, противоправна. Серьезная ответственность грозит тем, кто будет выкапывать саженцы на землях государственного лесного фонда. В реалиях города Орла – это Медведевский лес, урочище Овсянниковское, и ни в коем случае нельзя самовольно выкапывать саженцы в наших муниципальных лесопарках Лужки и Андриабуж.

«ОС»: К тому же, наверное, стоит помнить, что кроме весеннего посадочного окна есть еще и осеннее. В чем его преимущество?

АФ: Более широкое, предпочтительное и менее рискованное посадочное окно – осеннее. Весной погода мало предсказуема. Какие-то дни слишком холодные, а дальний период весеннего окна характеризуется высокими температурами. Почки быстро распускаются, и есть риск неприживаемости. Больше шансов у деревьев прижиться осенью. К тому же там и карантин скорее всего закончится, и основной объем работ по озеленению в городе как раз планируется на осень.

«ОС»: Я постоянно сталкиваюсь в городе со странными ситуациями: то высокорослые деревья посадят так, что они закрывают собой от солнца светолюбивые кустарники, то деревья впихнут под проводами, и потом народ возмущается, что их приходится очень сильно кронировать. То саженцы располагают настолько близко друг от друга, что даже неспециалисту видно: в такой тесноте деревья не выживут. Каких ошибок нужно избегать при посадке в городе?

АФ: Во-первых, если местные жители имеют желание высаживать деревья в пределах территорий общего пользования, муниципальных земель, то нужно обязательно факт предстоящей высадки согласовать с территориальным управлением либо с городской администрацией. Главная ошибка: не всякое свободное и очевидное место является подходящим для посадки деревьев. Многие земельные участки обременены правом собственности, аренды и так далее. Собственник, арендатор может, мягко говоря, удивиться появлению деревьев на своей земле. Даже если обременения нет, есть у нас охранные зоны подземных коммуникаций. Они есть у линий связи, у подземных линий электропередач, у коммуникаций водоснабжения и водоотведения. Как правило, это несколько метров от оси. Поэтому режим охранных зон нужно соблюдать. На местности они не всегда видны. В администрации есть документы, где все эти зоны указаны, и только зная о них, можно посадить деревья, ничего не нарушая. Наверное, еще одна серьезная ошибка – это посадка на территориях, где раньше были какие-то здания, строения, сооружения, то есть почвы, сильно засоренные строительным мусором. Там выживаемость деревьев будет невысокой. Третья ошибка – это небольшие лунки или ямки. Когда их копают в таком «экономичном» режиме, оказывается, что корневая система деформируется при самом факте высадки, и потом деревья в значительной части засыхают. Еще одна ошибка – это отсутствие полива во время посадки. Причем поливать необходимо, даже если дождливый день. И необходимо над высаженными деревьями установить экологическое шефство. Потому что ресурсы муниципалитета ограничены, и ухаживать засушливым летом за саженцами лучше тем, кто эти деревья посадил. Особенно, если к этому располагает близость водоема. Например, реки. Или какого-то источника хозяйственного водоснабжения.

«ОС»: В позапрошлом году в Детском парке вырубили целую алею диких слив. Тогда же появилась информация, что в городе не рекомендуют сажать фруктовые деревья. Можно узнать, в городе запрещено сажать фруктовые деревья?

АФ: Нет! Это рекомендательная норма, которая распространяется на детские парки и территории детских учреждений. Упавшие фрукты пребывают в неизвестном санитарном состоянии. Многие падают на землю, на асфальт и сильно загрязнены. А дети имеют склонность, улучив минутку и улизнув от родительского внимания, их поднимать и есть. Кроме того, значительная часть фруктовых плодовых деревьев колючие. Это тоже фактор негативный для того, чтобы озеленять данными деревьями места общего пользования. Поэтому запрета на высадку фруктовых деревьев нет, но в ряде ситуаций они не очень уместны.

«ОС»: Многие волнуются, будут ли в этом году лечить каштаны от минирующей моли?

АФ: Да, муниципальный контракт предполагает, что будут проведены инъекции, если не ошибаюсь, трехкратные. Поэтому, несмотря на разного рода ограничительные мероприятия, контракт предусматривает лечение инсектицидом порядка 500 каштанов.

«ОС»: А что с феромонными ловушками?

«АФ»: Мы посчитали, что это не самое эффективное мероприятие. Во-первых, из-за отсутствия осадков клейкая часть ловушки очень быстро запыляется и теряет свои удерживающие свойства. Имея ограниченные ресурсы, мы сочли необходимым их аккумулировать на наиболее эффективном направлении – на инъекциях.

«ОС»: Несколько раз сталкивался с такими рекомендациями, что людям советуют делать озеленение вокруг контейнерных площадок, в том числе с использованием фитонцидных растений, в частности, можжевельников. Имеет ли смысл сажать такие растения вокруг площадок, или они существенно не повлияют на оздоровление воздуха?

АФ: Санитарного эффекта не будет. Кроме того, эти зеленые насаждения могут задерживать разносимые ветром коммунальные отходы. В целом и санитарные, и эстетические параметры, наоборот, ухудшатся. Хотя признаюсь, что санитарные правила рекомендуют озеленять территории, прилегающие к искусственным контейнерным площадкам и делать живые изгороди. Помимо того трехстороннего ограждения, которое предписано теми же санитарными нормативами. Но на практике эта норма далеко не везде может быть реализована. Большинство контейнерных площадок стоят на твердом покрытии. В частном секторе они стоят на узких проездах, или мы с трудом находим пространство для размещения самой площадки, чтобы не нарушить санитарные нормативы в части удаления от домов. Поэтому эта практика может стать локальной, но в целом – нет.

«ОС»: Еще такой момент интересный: на улице Московской новые деревья (приствольные круги) стали засыпать мульчой. В Туле, например, это встречается практически на всех клумбах. У нас эта практика защиты приствольных кругов будет распространена на другие зеленые посадки?

АФ: Это скорее делается от избытка остаточного материала. В Туле, скорее всего, имеет место масштабная переработка веток и сучьев в эту щепу. У нас пока такого источника нет. Насколько мне известно, у нас утилизация веток производится на заводе «ЭкоСити». Если же у нас будет такая замечательная машина по производству щепы, как в Туле, то на «Зеленстрое» или на «Спецавтобазе» будет много такого продукта. Насчет декоративных качеств можно поспорить: кому-то нравится такое, кому-то нет. Но некий экологический смысл в таком имеется, так как мульча уменьшает испарение из почвы в период засухи, что улучшает состояние корневой системы.

«ОС»: Еще чтобы далеко от Тулы не отходить: меня там поразило, что саженцы крепятся веревочками к трем колышкам. В Орле, как правило, приматывают к одной конкретной дубинке. Трехточечное крепление я встречал только в сквере «Орлята» и на бульваре Победы. Насколько это лучше или хуже?

АФ: Трехопорное крепление, несомненно, лучше фиксирует саженец, не позволяя ему отклоняться ни в одном из возможных направлений. Но какого-то жесткого норматива я не встречал. Если орловцы сами посчитают такой способ более удобным, это хорошо, так как такая фиксация более надежная.

«ОС»: И последний вопрос. В прошлом году наши читатели обратили внимание, что стало очень мало воробьев. Если до этого каждое лето они прилетали на кормушку, то в прошлом году пропали. Я весь август пытался найти хоть одного воробья в черте города и не смог. Только за городом и в парках. В столице такое положение связывают с массовой заменой газонов на рулонные, где практически нечего клевать. Стоит ли продолжать в Орле использовать рулонные газоны?

АФ: Я думаю, что это довольно поверхностное причинно-следственное суждение. На самом деле нужно проводить серьезное экологическое исследование. И если вам интересно мое мнение, то за последние 10-15 лет количество насекомых практически всех видов на территории всей Европейской России и даже в Западной Европе заметно сократилось. Сократилась кормовая база для значительного числа видов птиц. Страдают все насекомоядные птицы, так как их кормовая база уменьшается. И это происходит не только в городах, но и за пределами городов. Это замечают все, кто склонен к натуралистическим наблюдениям. И комаров стало меньше, и мух, и пчел, и ос и так далее. Уменьшается число их личинок – почему так происходит, сказать довольно сложно. Но многие птицы адаптируются, используя тот же подкорм, который есть от людей, находя пропитание на контейнерных площадках. Но это узкая экологическая ниша, а вот насекомоядные, увы, имеют тенденцию к уменьшению популяции.

«ОС»: Александр Николаевич, спасибо вам огромное, что ответили на наши вопросы!

Беседовал Сергей Миляхин