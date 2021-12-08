Зеленая революция

№42 (666) от 8 декабря 2021 г.

В ближайшее время Орел получит уникальный документ – дендроплан. Теперь посадки деревьев в городе будут идти не хаотично, а с учетом мнения специалистов. Они определят, где и какие породы деревьев нужно сажать. В правилах благоустройства появится новый (шестой) раздел, о чем мы уже подробно писали в нашей газете. Документ прошел публичные слушания. И вот, на очередном заседании профильного комитета горсовета, представители горадминистрации рассказали, какие предложения общественности будут учтены, а какие отклонены и по каким основаниям. Также депутаты затронули ряд важных вопросов, которые касаются зеленого убранства областного центра.

Итоги слушаний

По результатам озвученных на слушаниях предложений администрация города решила изменить состав комиссии по зеленым насаждениям. В частности, в ее состав войдут представители общественных организаций и специалист-дендролог. Это связано с необходимостью компетентной оценки состояния зеленых насаждений. Дело в том, что зачастую внешне вполне здоровое дерево может иметь признаки заболеваний, которые способен различить только специалист. Иногда сама форма дерева может представлять опасность – например, крона разделена пополам, и в случае сильного ветра половина дерева может упасть на прохожих. Поэтому мнение специалиста чрезвычайно важно. Участие представителей общественности должно сделать работу комиссии более прозрачной, так как часто администрацию города обвиняют в необоснованных решениях (особенно это касается сноса зеленых насаждений).

Также с учетом слушаний будет конкретизировано понятие «зеленые насаждения», так как сейчас оно слишком абстрактное. Теперь в документах комиссия будет прописывать детально: саженцы деревьев, кустарников и т.д. Сам дендроплан, включающий схему озеленения города (как существующую, так и перспективную), также вынесут на публичные слушания. Чтобы как можно больше жителей смогли познакомиться с документом до его вступления в действие и внести в него какие-то корректировки или предложения. Предположительно это произойдет уже в 1-2 квартале 2022 года.

Что касается предложения допустить общественников для выполнения муниципальных контрактов (или какой-либо части контракта) – например, обрабатывать деревья от каштановой минирующей моли, то власти предложили оформить юридическую структуру, которая могла бы на основании 44-го ФЗ участвовать в конкурсах и аукционах, чтобы выигрывать контракты наравне с другими организациями. Иначе получить муниципальный контракт невозможно.

Кроме того, в городе уже довольно широко распространена практика привлечения к процессу озеленения волонтеров. Например, в последнее время из 2000-2500 саженцев только около 200-250 высажено муниципальным подрядчиком. Остальные – это как раз вклад различных общественных организаций и волонтеров.

Из нового: в Орле перестанут высаживать деревья и кустарники с колючими шипами и ядовитыми плодами. Напомним, поводом для внесения предложения стала вырубка алычи в Детском парке. Деревья имели острые шипы. Чтобы в дальнейшем не было подобных инцидентов, теперь высадка таких растений будет запрещена. Правда, коснется это только земель общего пользования. Во дворах, увы, жители смогут, как и раньше, сажать клещевину (семена которой содержат смертельно опасный яд рицин, противоядия от которого вообще не существует).

Одно из предложений – сократить срок действия разрешений на снос зеленых насаждений – не нашло поддержки у специалистов. Как пояснил депутатам заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта горадминистрации Александр Филатов, предложение вносилось из благих побуждений – ускорить процесс сноса опасных деревьев. Но с учетом фактического финансирования работ в рамках муниципального контракта есть определенная очередь на снос: иногда приходится сносить деревья и полтора года спустя после выдачи разрешения. Поэтому поправка никак не повлияет на увеличение финансирования. Зато приведет к тому, что срок действия разрешения закончится, и комиссии придется вторично выходить на место, вторично составлять акты и вторично выдавать разрешение на снос.

Будут ли в Орле расти дубы-долгожители?

Интересную тему затронул депутат Владимир Букалов. В Орле практически нет старых деревьев. В то время как в городах Западной Европы и США улицы украшают зеленые великаны в возрасте сто и более лет. Можно ли как-то сделать так, чтобы и в Орле на улицах росли не чахлые задохлики, а величавые красавцы? – задался вопросом депутат. Сейчас несколько дубов (в том числе и мемориальный, 1861 года посадки) растут вдоль Октябрьской и на бульваре Победы. Поводом для вопроса стал снос двух гигантов на углу музея писателей-орловцев возле памятника погибшим милиционерам. Что касается двух конкретных деревьев, то Александр Филатов напомнил, что это были ясени. А в Орле уже несколько лет свирепствует изумрудная узкотелая златка, которая как раз и приводит к тому, что засыхают кроны ясней. Великаны возле музея не стали исключением. Под этими двумя гигантами ходили люди, и во время ветра огромные скелетные ветки падали на тротуар. Поэтому было принято решение снести эти деревья.

Что касается деревьев-долгожителей в других странах, то нужно смотреть на их породный состав. В наших широтах шансы дожить до почтенного возраста есть только у дубов. Вот только этих деревьев изначально на территории Орла было немного. И попытки сохранить мемориальные деревья (в том числе и вылечить дуб на бульваре) предпринимаются. Что касается остальных сохранившихся дубов, то их также вполне возможно поставить под охрану. Тогда и состояние деревьев-долгожителей комиссией по сносу будет оцениваться совершенно иначе. В рамках нового проекта это может быть учтено.

Что будет на месте пней?

Еще одну не менее важную тему затронули на том же комитете. Речь о деревьях, которые растут вдоль дорог и не вписываются в изменившиеся СанПиНы ни по расстоянию от стен домов (как улице Ленина), ни по расстоянию от проезжей части (как на большинстве улиц города). Но при этом деревья выполняют сразу массу функций – это защита от пыли, от выхлопных газов и грохота проезжающих авто (что особенно ценят люди, чьи окна выходят на проезжую часть). Между тем немало шума наделал недавний инцидент по сносу деревьев возле ТЦ «Атолл». Общественники на слушаниях упоминали не менее вопиющие случаи по сносу деревьев на Октбярьской, где магазину потребовалась парковка пред входом. Очень часто магазины сносят деревья просто потому, что они закрывают вывески и рекламу. Можно ли найти управу на такие действия, и не получится ли, что скоро вдоль центральных улиц вообще не останется ни одного дерева, — поинтересовался депутат Владимир Букалов.

Как выяснилось, новый порядок предусматривает, что комиссия по зеленым насаждениям дает разрешения не только на снос, но и на высадку зеленых насаждений. При этом разрешения будут включать породы деревьев, которые рекомендованы для посадки в конкретном месте (не все зеленые насаждения могут выдержать соседство с проезжей частью: например, из пяти посаженых перед зданием УМВД кедров выжил лишь один). Между тем, когда шло послевоенное озеленение города, либо действовали другие СанПиНы, либо, что более вероятно, просто стояла задача посадить как можно больше деревьев. В тот момент просто не думали о последствиях (что над деревьями протянут провода, что деревья корнями будут разрушать асфальт или фундаменты домов, как на улице Ленина). Поэтому, действительно, очень много деревьев вдоль центральных дорог приговаривают к сносу из-за нарушения правил. При этом Александр Филатов напомнил, что город приобрел специальный корчеватель (это огромная фреза, которая цепляется как навесное оборудование на трактор), с помощью которого старые пни полностью удаляются, не повреждая уложенную вокруг плитку или асфальт. Есть места, где повторную высадку деревьев взамен снесенных посчитали нецелесообразной. Но есть и случаи, когда в ранее созданные посадочные окна уже высажены несколько саженцев. Здесь нужно ориентироваться не только на СанПиНы, но и на здравый смысл, – отметил выступающий. Например, есть ряд деревьев, которые не образуют огромные кроны: например, те же липы, которые в отличие от сосен и кедров очень устойчивы к грязному городскому воздуху. Их вполне можно было бы сажать на месте снесенных деревьев. И такие деревья защищали бы горожан от шума и пыли и, что немаловажно, не угрожали бы прохожим падением огромных веток, не затеняли бы фасады зданий, а также не мешали бы проходящим рядом проводам.

Аллеям в Орле нет места?

Очень важную тему затронул депутат Сергей Себякин, который вспомнил недавнее прошлое, когда в городе закладывались новые аллеи. Сейчас эта традиция утрачена: деревья сажают точечно либо какими-то клочками. Как пояснил Александр Филатов, в городе практически не осталось свободных пространств, где можно было бы закладывать аллеи. Такие места, пожалуй, есть только в Северном районе. В муниципалитет уже обращались с просьбой высадить 150 деревьев, и чиновникам пришлось поломать голову, чтобы найти место для их посадки.

Второй момент – это уход за уже высаженными молодыми деревцами. В городе имеется масса примеров, когда исчезали недавно посаженные аллеи. Поэтому депутаты просили обратить внимание не только на посадку новых деревьев, но и на последующий уход за ними. Это также прописано в новых правилах. В теории все выглядит разумно и очень впечатляюще. Как окажется на практике, орловцы узнают уже совсем скоро.

Сергей Миляхин

Тем временем:

В Спасском-Лутовиново ураганный ветер повалил Тургеневский дуб

Музей-заповедник «Спасское-Лутовиново» лишился главной природной реликвии – ураганным ветром повалило дерево-долгожитель. Как рассказали сотрудники музея в соцсетях, «30 ноября 2021 года разгул стихии нанес непоправимый ущерб усадебному парку. Только в партерной части музея-заповедника под порывами ураганного ветра, достигавшего 30 м/с, погибли несколько старых елей, ясеней и берёз, немало потерь в старинной липовой аллее. Но настоящей трагедией стало падение Тургеневского дуба. Это произошло в 15 часов 30 минут. Шквал ветра буквально вырвал 30-метровое дерево из земли».

Напомним, 198-летний Тургеневский дуб был внесён в Реестр старовозрастных деревьев. В 2021 году он был признан главным деревом страны. В феврале 2022-го его ждало участие в конкурсе «Европейское дерево года», орловские школьники рисовали «портрет» дуба, в музее-заповеднике снимали видеоролик.

Директор музея-заповедника «Спасское-Лутовиново» Сергей Ступин рассказал: «Для всех, кто любит Спасское, для коллектива музея, для меня лично это невосполнимая утрата, которую пока трудно осознать. Дуб, посаженный Иваном Сергеевичем Тургеневым, был не просто главной природной достопримечательностью усадьбы, это был живой символ любви к родине. Постоять под его кроной и поклониться ему – по завету Тургенева — люди приезжали из самых дальних уголков России и мира».

Кстати, как стало известно позднее, Тургеневский дуб всё-таки примет участие в конкурсе «Европейское дерево года» в 2022 году. «Учитывая неординарность ситуации и принимая во внимание, что европейский конкурс фокусируется не на красоте, возрасте, размере дерева, а прежде всего на его истории и связи с людьми, организаторами конкурса одобрено ходатайство о продолжении участия Тургеневского дуба в конкурсе», – процитировали организаторов конкурса наши коллеги с сайта «ОрелТаймс».

Люди смогут проголосовать за Тургеневский дуб, отдав дань памяти легендарному дереву — историческому символу России.