«Зеленая Роща» и Корпорация развития сменили дислокацию

№12 (681) от 6 апреля 2022 г.

У Корпорации развития Орловской области и ее дочерней компании УК «Зеленая роща» поменялся адрес

С 5 апреля АО «Корпорация развития Орловской области» и регоператор УК «Зеленая роща» базируются по новому адресу. Компании теперь располагаются в орловском бизнес-центре «Модус» по ул. Ломоносова, 6, 4-й этаж.

Как сообщили в Корпорации развития, решение о переезде принято с целью экономии средств на арендной плате. Так, в новых помещениях цена за кв. метр обойдется на 30 тысяч рублей дешевле, чем в здании на ул. Щепной, 1.

Приемная генерального директора Корпорации развития Орловской области располагается на 4-м этаже, в кабинете 218.

Контактный телефон: 7 4862 760018.

Время работы Корпорации развития Орловской области: понедельник- пятница с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, суббота и воскресенье – выходные.

Напоминаем, что Корпорация развития Орловской области оказывает инвесторам широкий спектр услуг, начиная со стадии идеи проекта вплоть до оформления резидентства, а таже обеспечивает дальнейшее сопровождение инвестпроекта.

Электронная почта: office@park57.ru

Сайт: https://www.park57.ru

Телеграм-канал: https://web.telegram.org/z/#-1379730702

ВКонтакте: https://vk.com/corprazvit_57

Приемная генерального директора УК «Зеленая роща» располагается также на 4-м этаже, в кабинете 412.

Время работы УК «Зеленая роща»: понедельник-четверг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 16.45, перерыв с 13:00 — 13:45. суббота и воскресенье – выходные.

Телефоны горячей линии УК «Зеленая роща»: +7 (910) 748 10 04, +7 (4862) 481-004

WhatsApp: 8 910 748 04 04

Электронная почта: office@greenpark57.ru

Сайт: www.greenpark57.ru

ВКонтакте: https://vk.com/greenpark57

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В обособленных подразделениях регоператора в Мценске, Болхове и Ливнах адреса остаются прежними.