«Зеленая роща» маркирует контейнерные площадки в Орле

До 1 июля наклейки с номером площадки и контактной информацией регоператора появятся на 600 объектах, всего промаркируют 1074 площадки.

Параллельно будет создан реестр пронумерованных площадок. Ревизия позволит идентифицировать место для сбора ТКО и избежать путаницы в адресах, поскольку площадка может быть расположена в районе нескольких домов, которые находятся на разных улицах.

По результатам ревизии будет упрощен контроль за выполнением работ и соблюдением графиков перевозчиков. Также это позволит потребителям предоставлять более точную информацию при обращении к регоператору, информирует «УК «Зеленая роща».