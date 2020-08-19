«Зеленая роща»: начало конца?

№30 (609) от 19 августа 2020 г.

Расторгнуть контракт с региональным оператором по обращению с ТКО – УК «Зеленая роща» — и объявить новый конкурс, чтобы выбрать более достойную организацию. Такую шокирующую рекомендацию областному правительству внесли депутаты на заседании профильного комитета облсовета. Вопрос в повестку дня включили по просьбе трудового коллектива, где уже несколько месяцев тлеет конфликт сотрудников, подлежащих сокращению, и нового руководства. Впрочем, поводом для кардинальных мер стало не только это. Мы много и подробно знакомили читателей с тем, что творит регоператор. Но соломинкой, переломившей спину верблюда, стала инвестиционная программа «Зеленой рощи». Точнее ее абсолютное неисполнение без каких-либо надежд, что ситуация изменится.

Кадровый ответ

Начнем все же не с денег, а с людей. Наше издание подробно писало о ситуации, сложившейся в трудовом коллективе «Зеленой Рощи», в статье «Зеленую рощу» вырубают под корень?» №19 (598) от 3 июня 2020 г. http://orelsreda.ru/zelenuyu-roshhu-vyrubayut-pod-koren/

Важная деталь: на заседание комитета не пришли ни сам генеральный директор Михаил Панченко, ни недавно принятый заместитель директора Олег Чириканов, которому Панченко как руководитель учредителя – Корпорации развития Орловской области – делегировал самые широкие управленческие полномочия (о чем мы писали в упомянутой выше статье). Не появился и курирующий сферу ЖКХ руководитель профильного департамента Денис Блохин. Отчитывалась за все и за всех замдиректора по экономике и финансам Ирина Каторгина.

Следует отметить, что «Зеленая роща» избавляется не только от сотрудников. Недавно были расторгнуты контракты с перевозчиками мусора – компаниями «ЭкоГрад» и «ЭкоТекСити». Что же до расторжения трудовых договоров с людьми, то о ситуации рассказали представители профсоюза. В данный момент руководство регоператора вернулось к переговорам с трудовым коллективом. Но конфликт полностью не улажен, а лишь заморожен.

Председатель месткома профсоюза, начальник юридического отдела «Зеленой Рощи» Ольга Сидорова сообщила, что приказ о сокращении персонала «Зеленой Рощи» мотивирован увеличением экономической эффективности. 20 мая порядка 20 человек получили уведомления о предстоящем сокращении. На сегодняшний день по соглашению сторон уволились восемь человек. У троих уведомления отозваны. У остальных срок сокращения перенесен на 30 сентября. При этом сама Ольга Сидорова оказалась в числе тех людей, которым грозит сокращение.

Фантастические контейнеры и где они обитают

Также в числе претензий к «Зеленой роще» оказалась и история с закупкой контейнеров. Мы писали об этом в статье «Мусорная реформа: вперед на всех тормозах!» в №38 (575) от 13 ноября 2019 г. http://orelsreda.ru/musornaya-reforma-vpered-na-vseh-tormozah/ По поводу данной закупки высказалось и УФАС, отметив ряд явных и грубых нарушений. Похоже, с прошлого года ситуация с контейнерами особо не изменилась. Депутаты облсовета уже в августе попытались узнать, что это за уникальные контейнеры были приобретены и где их можно увидеть? Ирина Каторгина пообещала ответить, если будет направлен соответствующий запрос. Депутаты пообещали такой запрос направить, так как по нескольким адресам вместо новых емкостей для сбора ТКО появились видавшие виды, но покрашенные свежей краской контейнеры. Заместитель директора УК по экономике уточнила, что с каждым адресом нужно разбираться конкретно, ведь помимо закупки новых контейнеров, ведется и ремонт уже имеющихся. Так что контейнеры со свежей краской на бортах — вполне логичное явление. А когда депутатам явят новые бункеры, мы сообщим отдельно.

ГЛОНАСС видит всё! Но не всех…

Интересным получилось обсуждение темы со спутниковым слежением за мусоровозами. Представитель регоператора заявила, что все машины компании-перевозчика «ЭкоЛогистик», в пользу которой, собственно, и были расторгнуты договоры с другими перевозчиками, оборудованы системами ГЛОНАСС, и их перемещение всегда четко отслеживается. Правда, тут же выяснилось, что зачастую перевозчики привлекают дополнительные автомобили, когда необходимо справиться с перенакоплением мусора и не срывать график вывоза. И эти дополнительные автомобили уже работают без ГЛОНАССа. При этом депутатов заверили, что такие машины появляются на линиях не постоянно, а в исключительных случаях. Кстати, к такой практике прибегает на только «ЭкоЛогистик», но и другие перевозчики. Кроме того, периодически случаются сбои, когда спутниковая техника выходит из строя. Это характерно для любых устройств, а не только для передатчиков ГЛОНАСС. Депутаты решили сделать запрос: насколько часто возникают такие ситуации, когда мусоровозы работают бесконтрольно, и каким образом в этих случаях фиксируется, все ли площадки они объехали и весь ли мусор забрали.

В долгах как в шелках

В своем отчете замдиректора Каторгина отметила, что предприятие по итогам полугодия показало положительную динамику. Депутат Руслан Перелыгин возразил, что кредиторская задолженность компании сократилась не за счет каких-то управленческих решений, сокращения собственных издержек или непрофильных расходов, а за счет субсидии от государства. «Уважаемые коллеги! Вы видите, какая эффективная экономика на предприятии. Вы («Зеленая роща». – Прим. ред.) ремонты себе делали, машины себе покупали, и тут положительная динамика из-за единовременной выплаты за счет федерального бюджета. Если таких выплат дальше не будет, вы эффективно будете работать?» — эмоционально поинтересовался депутат.

Ирина Каторгина напомнила, что уже рассказывала депутатам: субсидия (58 миллионов рублей) необходима предприятию, так как выпуск квитанций идет месяцем позже. Фактически услуга уже оказана, перевозчики уже все по факту вывезли (и понесли расходы), а оплата за эту услугу им поступает только спустя два месяца. Именно для покрытия этого разрыва и необходимы деньги, — отметила Каторгина.

Депутат Перелыгин возразил, что кассовый разрыв не помешал регоператору раздувать штат и нанимать кучу заместителей гендиректора с фантастическими для Орла окладами и ежемесячными премиями, брать в аренду огромнейший офис в центре города (кабинет директора имеет только приемную порядка 30 кв. м. плюс зону отдыха), затевать ремонт в новом здании. О каких премиях топ-менеджменту вообще могла идти речь при ежемесячной нехватке у регоператора денег, чтобы рассчитаться с перевозчиками за проделанную работу? Зам по финансам пояснила, что ремонт в шикарном офисе делался в счет арендных платежей. Ситуация с премиями осталась без комментариев.

Еще фантастичнее оказалась ситуация с перемещением 58 миллионов из федеральной казны в карман регоператора. Повторим, эти деньги выделяются из федерального бюджета. Буквально несколькими минутами ранее депутаты заслушали информацию о поправках в областной бюджет, согласно которым эти 58 миллионов только предлагается перечислить из федерального бюджета в региональную казну. Откуда потом миллионы и должны быть перечислены «Зеленой роще». Вот только по заявлению Ирины Каторгиной, «Зеленая Роща» уже получила из областной казны все 58 миллионов двумя траншами. Более того — эти средства уже перечислены перевозчикам в счет погашения долгов. Фантастика? Да нет же! Суровая орловская действительность.

Сказочные инвестиции

Внезапно после истории с финансами, которые еще не утвердили на сессии областного совета, но которые уже перечислили и даже «освоили» в «Зеленой Роще», депутаты предложил вообще расторгнуть контракт с регоператором. В качестве примера привели ситуацию в соседнем регионе, где точно в таких же условиях цейтнота при запуске мусорной реформы в региональном правительстве создали компанию-регоператора, но в виде ГУПа. То есть, в отличие от «Зеленой Рощи», организацию, полностью подконтрольную и облправительству, и облсовету. Что же не так с орловским регоператором? Депутат Сергей Потемкин напомнил, что при заключении контракта с «Зеленой Рощей» одним из существенных условий было инвестсоглашение. «Зеленая Роща» обещала за несколько лет инвестировать в систему сбора вывоза и переработки отходов 200 миллионов рублей. При этом инвестировать за счет собственных средств! То есть 200 миллионов должно вложить предприятие, которое, по признанию его руководства, едва сводит концы с концами? Предприятие, которое смогло погасить текущие долги перед перевозчиками только с помощью федерального бюджета? Кстати, уже в этом году должна была начаться реализация инвестпрограммы. Однако никаких шагов по выполнению взятых на себя обязательств регоператор не предпринимает. Из этого депутаты сделали вывод: у региональных властей есть все основания расторгнуть ранее заключенное с «Зеленой Рощей» соглашение за его неисполнение и выбрать нового регоператора.

Депутатов поразил тот факт, что, имея собственное предприятие — МУП «Спецавтобазу» с абонентской базой, с техникой, со штатом работников, с огромным опытом работы в сфере обращения с ТКО, областные чиновники предпочли создавать с нуля некую совершенно непрозрачную и неподотчетную никому структуру. В такой ситуации самым логичным было бы рекомендовать разорвать контракт с «Зеленой Рощей». А кто победит в новом конкурсе — МУП или частник – это уже покажет время. Главное, необходимо прописать в конкурсной документации условие подотчетности компании-регоператора органам исполнительной и законодательной власти, чтобы в любой момент можно было спросить и за премии, и за неэффективность, и за нереализованные инвестсоглашения.

Ближайшее время покажет, каким образом отреагируют чиновники на рекомендацию депутатов. Удастся ли облсовету получить объяснения насчет невыполнения инвестпрограммы? Будут ли вообще расторгать контракт с «Зеленой Рощей»? К чему приведет и как будет дальше развиваться конфликт с трудовым коллективом? Ответы на эти и другие вопросы, мы дадим в следующей публикации.

Сергей Миляхин