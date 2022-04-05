«Зеленая Роща» переехала в корпус бывшего «Орлэкса»

Офис регионального оператора в Орле теперь находится по новому адресу: ул. Ломоносова, 6, 4 этаж. Впрочем, кто хоть раз пытался найти адрес Ломоносова, 6, тот знает – по этому адресу располагался весь завод «Орлэкс», По сути целый квартал. Следовательно, и бывшая главная проходная со стороны Октябрьской (ныне центр «Утес») – Ломоносова, 6 и корпус возле больницы Семашко (а до него от «Утеса» идти минут 15) – тоже Ломоносова, 6. Поэтому дадим небольшое уточнение – новый офис реогператора расположен в бизнес-центре «Модус». То есть на транспорте лучше всего ехать до остановки «Больница Семашко».

В случае возникновения проблем также можно обращаться по номерам: 8(910)748-04-04 WhatsApp; 8 (4862) 49-10-04.