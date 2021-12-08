«Зеленая роща» починила ещё 20 контейнеров для мусора в Орле

Ремонтный цех УК «Зеленая роща» продолжает работу. Вчера регоператор заменил устаревшие ёмкости на ул. Ливенской, д.30, 2-й Посадской, д.4, 1-й Посадской, д.1, Пятницкой, д.30, 78. До конца недели планируется замена еще 12 баков, — рассказали в пресс-службе облправительства.

Инвентаризация контейнерного парка регоператора показала, что 2/3 всех емкостей требуют обновления, замены или ремонта. Чтобы ускорить процесс обновления контейнерного парка в «Зеленой роще» был создан ремонтный цех, который приводит в порядок контейнеры и бункеры.

Также УК «Зелёная роща» налажена совместная работа с рядом управляющих компаний (УК) многоквартирных домов. УК своими силами приводят в порядок контейнерную площадку: ограждения, бетонное основание и подъездные пути, а регоператор устанавливает за свой счёт контейнеры и бункеры. Положительный результат такой работы уже смогли оценить жители 909-го и 908-го кварталов в Заводском районе и жители дома №4 и №21 по ул. Льва Толстого, домов №48, №49 по ул. Гайдара в Северном районе Орла.

При этом в УК «Зеленая роща» отметили, что к поломке контейнеров зачастую приводят действия некоторых жителей. Отделом контроля выявлены случаи кражи как отдельных частей, например, колес, так и полностью мусороприемников. Также приводит к поломке размещение крупногабаритных отходов в контейнерах, предназначенных для твердых коммунальных отходов. Нередки случаи возгорания от брошенного окурка, выброшенной золы или в результате поджогов.