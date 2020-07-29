29 июля 2020



«Зеленая роща» получила федеральную субсидию — 58 млн рублей

Соглашение о предоставлении федеральных средств заключено между регоператором и профильным облдепартаментом 27 июля. 58 миллионов пойдут на обеспечение части затрат, возникших до 28 марта из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Как отметили в пресс-службе облправительства, свою деятельность с началом пандемии временно приостановили многие юридические лица, а, следовательно, прекратили поступать и платежи от них. Кроме того, введение режима повышенной готовности и массовый перевод граждан на удаленную работу привел к увеличению образования ТКО в жилых массивах, поселках и микрорайонах региона.

 

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Опубликовано 29 Июл 2020 в 17:44. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 23

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