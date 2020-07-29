«Зеленая роща» получила федеральную субсидию — 58 млн рублей

Соглашение о предоставлении федеральных средств заключено между регоператором и профильным облдепартаментом 27 июля. 58 миллионов пойдут на обеспечение части затрат, возникших до 28 марта из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Как отметили в пресс-службе облправительства, свою деятельность с началом пандемии временно приостановили многие юридические лица, а, следовательно, прекратили поступать и платежи от них. Кроме того, введение режима повышенной готовности и массовый перевод граждан на удаленную работу привел к увеличению образования ТКО в жилых массивах, поселках и микрорайонах региона.