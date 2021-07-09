9 июля 2021



“Зеленая роща” пожаловалась на авто, мешающие работе мусоровозов

Сотрудники регионального оператора продолжают отмечать случаи, когда личные автомобили во дворах многоэтажек преграждают въезды к местам накопления отходов. Автовладельцы ставят свои машины так, что крупная спецтехника не может подъехать к месту и вывезти отходы. Так, например, на днях перевозчик отходов дважды приезжал во двор по улице Родзевича-Белевича, но проехать к контейнерам так и не смог.

«Водителям мусоровозов нельзя допускать срыва графиков, оставаясь ждать нерадивых автовладельцев. Спецтехника вынуждена приезжать несколько раз, пока не получится забрать отходы. В итоге контейнеры и территории вокруг них «обрастают» мусором. Все это негативно отражается на экологии. Региональный оператор просит автовладельцев с уважением относиться к работе транспортных компаний-перевозчиков отходов и не оставлять свои машины у контейнерных площадок и на подъезде к ним, чтобы не мешать работе мусоровозов”, — отметили в пресс-службе регоператора.

«Оптимально, если свободным является расстояние в радиусе не менее пяти метров от мусорной площадки. В этом случае экипаж специальной техники может выполнять свои обязанности без помех и выехать без опасений повредить чью-либо машину», подчеркнул начальник отдела контроля «УК «Зелёная роща» Илья Панюшкин.

 

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Опубликовано 09 Июл 2021 в 12:24. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 45

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