21 апреля 2021



«Зеленая роща» уверяет, что работает в усиленном режиме

УК «Зеленая роща» сообщает о работе в усиленном режиме:

— В настоящий период, когда жители активно расчищают свои приусадебные участки, возникла проблема с быстрым перенакоплением мусора на контейнерных площадках. Дело в том, что нынешняя весна первая, когда действуют новые правила с жесткими ограничениями для сжигания травы, листвы, спиленных веток на собственных участках. И те отходы, что раньше уничтожались на приусадебных участках, теперь складируются на контейнерных площадках как в Орле, так и во всех районах области.

В связи с такой ситуацией перевозчики «Зелёной рощи» работают в усиленном режиме, то есть уплотняется график, привлекается дополнительная спецтехника. Например, сегодня рабочий день перевозчиков, работающих в Железнодорожном и Заводском районах, где много частных домов, начался в 5 часов, а не в 6, как обычно. Мусор в этих районах сегодня вывозят 14 машин.

Вчера силами регоператора была ликвидирована несанкционированная свалка на ул. Свердлова, 50 в Заводском районе, за что в УК «Зеленая роща» поступили звонки от жителей близлежащих домов.

УК «Зеленая роща» намерена работать в усиленном режиме до полного наведения порядка на подведомственных территориях.

 

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Опубликовано 21 Апр 2021 в 14:27. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 34

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