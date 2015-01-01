«Зеленстрой»: казнить нельзя помиловать

№5 (453) от 22 февраля

Запятую в приговоре о судьбе муниципального предприятия «Зеленстрой» поставят в марте. О непростой ситуации в МУПе наша газета писала в прошлом номере. На днях проблему рассмотрели депутаты городского совета на объединенном заседании двух профильных комитетов. Объединенный консилиум к постановке диагноза так и не пришел. Выяснилось, что городские власти так и не подготовили план по выводу предприятия из кризиса, а самое главное – депутатам не представили четкой финансовой картины того, что же происходит в самом «Зеленстрое». Как обычно, не пришел на общение с депутатами экс-директор предприятия (кстати, также депутат горсовета, а с недавнего времени еще и советник главы горадминистрации Константин Федотов). Поэтому окончательный «разбор полетов» отложили до марта. В ближайшее время на предприятии проведет проверку КСП, и хотя за месяц проверка явно не завершится – промежуточные итоги для принятия решения все же будут. К тому же городские власти опять пообещали подготовить проект по выводу «Зеленстроя» из кризиса, хотя должны были это сделать к февральскому заседанию комитетов.

Просчёты в расчетах

Одним из самых важных и характерных моментов стало заявление о том, что в бухгалтерии МУПа была грубейшая ошибка – убытки предприятия были включены в строку «незавершенное производство». Цена ошибки также поражает – 28 миллионов рублей. Между тем интересно посмотреть на структуру этого долга. По данным нашего издания, на 24 января долги по зарплате на предприятии составили 1,1 миллиона рублей, долги перед ПФР – 5,4 млн, долги перед ФОМС – 1,1 млн, долги за газ – 4,5 млн, и это мы перечислили только самые крупные суммы. А еще есть долги помельче, но которые могут в любой момент повлечь процедуру банкротства. Например, долги по НДФЛ в 884,5 тысячи, которые за январь и февраль еще чуть-чуть подрастут. Впрочем, задать вопросы у депутатов не получилось ни экс-бухгалтеру, ни экс-директору Федотову – они оба уволились. А действующие руководитель и бухгалтер получили долг, если так можно выразиться, «в наследство». Между тем на комитете прозвучало предложение все же найти и расспросить тех, кто привел муниципальное предприятие к такому плачевному положению. Тем более, что господина Федотова и искать-то особо не надо: как уже говорилось, он занимает теплое место советника сити-менеджера Усикова.

Свет в конце тоннеля

Как отметил начальник УМИЗа Максим Лобов, проблему «Зеленстроя» можно решить за 2–2,5 года. Причем первый шаг уже сделан – МУП выиграл муниципальный контракт на 19 миллионов, которые будут перечислены за выполненные работы. То есть деньги предприятие получит не авансом, а по факту производства работ. Планируется немного поменять и профиль «Зеленстроя», чтобы предприятие занималось не только озеленением, но и более эффективно использовало имеющиеся ресурсы, в частности теплицы. Возможно, «Зеленстрой» расширит ассортимент выпускаемой продукции, чтобы увеличить прибыль.

Спасение утопающих – дело рук самих утопающих

На самом предприятии в качестве одной из проблем называют резкое сокращение муниципального заказа. Если в прошлом году в бюджете было запланировано 50 миллионов на озеленение, то в этом году – всего 19 миллионов. Между тем количество сотрудников, посаженная рассада и многое-многое рассчитано из определенного объема годовых работ. И когда этот объем сократился в 2,5 раза, последовали соответствующие шаги. Так, по словам и.о. директора предприятия Татьяны Можиной, началось сокращение людей. Вышли на 4-дневную рабочую неделю, плюс работники взяли по 4 дня без содержания. Разработали на предприятии и свою программу выхода из кризиса. Благодаря этому удастся за год сэкономить порядка 7,2 миллиона рублей. Но что скрывается за этой цифрой? Увольнение 25 человек даст экономию в 2 миллиона рублей. Отправка работников в отпуск без сохранения зарплаты – еще 640 тысяч. Поиск новых клиентов и расширение ассортимента продукции дадут предприятию еще 3,2 миллиона рублей, но произойдет это в лучшем случае к середине сезона. А долги по налогам, перед ПФР и ФОМС нужно гасить уже сейчас.

Сами с усами

Депутатов не устроило объяснение юрисконсульта предприятия, что нужно бороться не со следствием, а с причинами кризиса. А причину в «Зеленстрое» видят в сокращении муниципального заказа. По словам юриста, предприятие создавалось не как коммерческая структура, а как специализированная фирма, чтобы решать вопросы муниципального уровня. По мнению городских депутатов, предприятие должно зарабатывать деньги независимо от целей создания, а также от того, есть ли муниципальный контракт и какова его величина. Аналогичную позицию заняло и руководство города, которое должно разработать программу вывода предприятия из кризиса. В ее основу также будет положен тезис, что предприятие должно само зарабатывать на свое содержание, а не надеяться на муниципальный контракт. При этом всплыли такие неожиданные детали, как определение цены работ. Например, в прошлом году несмотря на рост цен и тарифов на энергоносители, ГСМ и т.п. был снижен (сразу на треть!) тариф на выкашивание травы. А это был один из основных видов работ предприятия. При этом в самой администрации пояснили, что снижение произошло в ходе аукциона. То есть тут все честно: не нравится – уступай эту работу тем, кто готов делать ее дешевле. Логично напрашивается вывод: а зачем вообще нужно свое узкоспециализированное предприятие, если всегда можно поручить работу коммерческой структуре через аукцион?

Кто будет отапливать жильцов?

Как-то выпал из обсуждения очень важный момент: на балансе предприятия стоит котельная, которая отапливает жилой дом №85 по улице Панчука. При этом возмещение затрат предприятию за эту работу не производится. Будет ли дальше котельная тянуть «Зеленстрой» на дно или же дом подключат к другой котельной – осталось за рамками обсуждения. Между тем в справке, подготовленной для депутатов, указано, что услуги по обслуживанию котельной за год превысили миллион рублей. А в программе самого предприятия написано, что благодаря настройке работы котлов на более оптимальный режим в отопительный период можно сэкономить до полумиллиона рублей.

Куда смотрела балансовая комиссия?

Характерная ситуация с муниципальным имуществом обрисовалась после выступления депутата Тимура Нерушева. Он удивился, что балансовая комиссия проходит ежеквартально. И проблема с долгами «Зеленстроя» всплыла не вчера и даже не в конце года – долг нарастал постепенно. Однако на балансовых комиссиях это не вскрывалось. И высока вероятность, что судьбу «Зеленстроя» могут разделить другие МУПы, если городские власти и дальше будут управлять муниципальным имуществом с такой же эффективностью. В этом месте начальник УМИЗа напомнил, что кроме его подразделения есть и заместитель главы администрации, который курирует это направление, и спрашивать с него одного было бы неверно. В итоге получилось как в известной поговорке – у семи нянек дитя без глаза. Чем больше людей в городской администрации отвечает за устойчивую работу МУПов, тем меньше шансов, что МУПы удержатся на плаву. Кстати, депутаты так и не получили ответа на вопрос, почему на балансовой комиссии вовремя не заметили нарастание долгов. И чтобы быть объективными, отметим тот факт, что в заседаниях балансовых комиссий могут участвовать и сами депутаты, раз они так горят желанием участвовать в жизни города.

КСП все выяснит

В итоге бурного обсуждения было принято решение дать городской администрации еще месяц на разработку плана вывода предприятия из кризиса (хотя этот документ должны были рассмотреть еще в феврале) и поручить КСП проверить положение дел в муниципальном предприятии «Зеленстрой». Хотя к мартовской сессии результатов проверки еще не будет – депутаты надеются, что в КСП прояснят ряд важных моментов относительно судьбы МУПа.

Сергей Миляхин