«Зеленстрой» начал снос аварийных деревьев по муниципальному контракту

Рабочие МУП «Зеленстрой» приступили к сносу аварийных деревьев в рамках муниципального контракта. Договор был подписан 6 января 2018 года по результатам открытого аукциона, проведенного в конце минувшего года. Согласно условиям контракта, подрядчик обязуется убрать аварийные деревья на улицах областного центра, в парках и скверах. Перечень объектов формируют территориальные управления администраций районов. Цена договора составляет 1,318 млн рублей. Работы финансирует бюджет города.

Сегодня бригада предприятия выехала на улицу Карачевскую. Рабочим выделена техника: погрузчик, автовышка и грузовой автомобиль.

По условиям контракта, на уборку порубочных остатков дается три дня, однако рабочие стараются сразу убирать мусор. Спиленная древесина отправляется на утилизацию и в котельную предприятия. Вырубке подлежат деревья с отклонениями в развитии, пораженные болезнями. На деревьях в хорошем состоянии удаляются часть ствола или ветки, которые могут быть опасными для окружающих, — уточнили в пресс-службе городской администрации.