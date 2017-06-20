«Зеленстрой» отправляют куда подальше?

№19 (467) от 7 июня 2017 г.

В редакцию «Орловской среды» обратились сотрудники МУП «Зеленстрой», сообщившие, что городские власти намерены сменить дислокацию муниципального предприятия. Часть работников переведут на территорию Спецавтобазы, часть – в питомник в Андриабуже.

Как рассказали сотрудники МУПа, им, пока неофициально, объявили, что земельный участок на улице Панчука, где сейчас расположены теплицы, гаражи и одно из административных зданий «Зеленстроя», продан под строительство многоэтажки. В связи с этим муниципальное предприятие вынуждено перебазироваться. Автотехнику и водителей переведут на территорию Спецавтобазы, остальных – в Андриабуж.

Как уже ранее писала «Орловская среда», элементарных условий для работы в питомнике на территории массива Андриабуж не имеется: здесь отключено электричество, нет центрального отопления – помещения отапливаются печками-буржуйками, в одном из зданий нет потолков, а места общего пользования находятся на улице. Между тем, по словам работников «Зеленстроя», сити-менеджер Андрей Усиков считает, что работать в таких условиях люди вполне могут.

В связи с этим возникают закономерные вопросы.

– Действительно ли земельный участок на ул. Панчука в Орле, на котором расположены хозяйственные объекты МУП «Зеленстрой», продан?

– Если да, то кем, когда и на каком основании принималось решение о продаже данного участка?

– Проводились ли торги или аукцион?

– Если да, то кто был признан победителем?

– Действительно ли участок на ул. Панчука продан под жилищное строительство?

– Если да, то проводились ли публичные слушания по вопросу застройки данного участка земли?

«Орловская среда» просит считать данную публикацию официальным запросом на получение информации в Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла и надеется получить ответ в установленные законом сроки.

Кроме того, хотелось бы, чтобы на ситуацию обратили внимание прокуратура и трудовая инспекция, поскольку работники «Зеленстроя» полагают, что с переводом их на территорию питомника в Андриабуже их трудовые права будут существенно нарушены.

Тем временем:

На днях глава городской администрации Андрей Усиков поставил перед руководством разоренного предприятия задачу навести в городе порядок, то есть благоустроить клумбы и газоны и скосить траву. Связано это с предполагаемым приездом в Орел премьер-министра Дмитрия Медведева, которого губернатор Потомский пригласил на открытие православного центра в Вятском Посаде 9 июня. Как известно, тяжелое финансовое положение «Зеленстроя» не позволило в этом году провести работы по озеленению города в полном объеме: этим летом орловчане впервые за много лет не увидели на газонах и клумбах привычных цветов и топиарных фигур. Возможно, приезд Дмитрия Медведева позволит несколько подправить неприглядную картину зарастающего бурьяном и одуванчиками Орла. Если, конечно, этот визит состоится.

Мария Печорина

Комментирует депутат Орловского областного совета Виталий Рыбаков:

– Не исключено, что муниципальное предприятие «Зеленстрой» до нынешнего состояния банкротства доводили умышленно. Ведь долги МУПа в сумме 28 миллионов образовались не в одночасье и даже не за месяц и не за два. Они копились планомерно, и на это руководство города смотрело сквозь пальцы. Так, целенаправленно снижались расценки на выполнение работ по опиловке деревьев, возникла непонятная ситуация с землями «Зеленстроя»… При этом ни балансовая комиссия администрации города, ни финансовое управление, ни УМИЗ, ни глава администрации Усиков, ни его непосредственный работодатель мэр Новиков не обращали на это внимания, не били тревогу. И вот мы пришли к тому, что клумбы в центре города и даже тротуары на городских улицах зарастают травой…

Думаю, прокуратуре Орловской области во главе с прокурором Иваном Васильевичем Полуэктовым и правоохранительным органам стоит обратить внимание на ситуацию в данном муниципальном предприятии и провести проверку на предмет наличия признаков умышленного банкротства «Зеленстроя». И если эти признаки будут выявлены, все виновные должны быть привлечены к ответственности.