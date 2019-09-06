«Зеленстрой» поставит в Орле цветочные ларьки

В Орле МУП «Зеленстрой» поставит в городе дополнительные точки для торговли. Об этом рассказал руководитель предприятия Юрий Козлов. Для удобства горожан киоски будут размещены по следующим адресам: ул. Комсомольская 191, 229, 354, на остановке общественного транспорта «Южный рынок», на пересечении улиц Новосильской и 4-й Курской, а также на Полесской 43.

По мнению Юрия Козлова, эти места удобны для орловцев. В настоящее время павильоны приводят в нормативное состояние и утепляют. Мэр Орла Василий Новиков поддержал инициативу предприятия, а также отметил, что продукция предприятия пользуется большим спросом у горожан.

Напомним, в 2017 году «Зеленстрой» продал свои фирменные магазины в счёт погашения долгов. В рамках антикризисных мер на предприятии был значительно сокращен штат сотрудников, расширен ассортимент. Эти меры позволили предприятию, помимо цветов и рассады, выращивать в теплицах зеленый лук и огурцы.