23 апреля 2019



«Зеленстрой» продолжает борьбу с трипсом. Трипс не сдается

Россельхознадзор провел обследование тепличного комплекса МУП «Зеленстрой». Как рассказали в пресс-службе ведомства, в ходе мониторинга при визуальном осмотре растений обнаружены имаго (взрослые особи) западного цветочного (калифорнийского) трипса. Видовая принадлежность выявленного вредителя подтверждена заключениями «Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории».

В ведомстве напомнили, что ранее на данном предприятии уже была установлена карантинная фитосанитарная зона по западному цветочному (калифорнийскому) трипсу (Frankliniella occidentalis Pergande). Калифорнийский трипс повреждает листья и цветки овощных, цветочных и декоративных культур закрытого грунта. Зараженная трипсом цветочная продукция теряет товарные и декоративные качества; снижается урожайность овощных культур. Насекомое является переносчиком вирусов, вызывающих опасные заболевания растений.

По результатам последних обследований, в соответствии с планом по локализации и ликвидации очагов карантинного объекта в карантинной фитосанитарной зоне, тепличному предприятию предписаны карантинные фитосанитарные мероприятия по уничтожению опасного вредителя.

 

В Орле возможны ЧС в связи с циклоном
Орловец заплатит штраф за ложный донос об угоне автомобиля
ОНФ запустил интерактивную «Карту доступности медпомощи»
Опубликовано 23 Апр 2019 в 11:46. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"