«Зеленстрой» продолжает борьбу с трипсом. Трипс не сдается

Россельхознадзор провел обследование тепличного комплекса МУП «Зеленстрой». Как рассказали в пресс-службе ведомства, в ходе мониторинга при визуальном осмотре растений обнаружены имаго (взрослые особи) западного цветочного (калифорнийского) трипса. Видовая принадлежность выявленного вредителя подтверждена заключениями «Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории».

В ведомстве напомнили, что ранее на данном предприятии уже была установлена карантинная фитосанитарная зона по западному цветочному (калифорнийскому) трипсу (Frankliniella occidentalis Pergande). Калифорнийский трипс повреждает листья и цветки овощных, цветочных и декоративных культур закрытого грунта. Зараженная трипсом цветочная продукция теряет товарные и декоративные качества; снижается урожайность овощных культур. Насекомое является переносчиком вирусов, вызывающих опасные заболевания растений.

По результатам последних обследований, в соответствии с планом по локализации и ликвидации очагов карантинного объекта в карантинной фитосанитарной зоне, тепличному предприятию предписаны карантинные фитосанитарные мероприятия по уничтожению опасного вредителя.