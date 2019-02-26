«Зеленстрой» собирается накормить орловцев огурцами и луком

В ближайшее время на муниципальном предприятии «Зеленстрой» поспеют свежие экологически чистые огурцы. Переход с цветов на овощи должен помочь предприятию крепче встать на ноги. В планах, как рассказал директор МУП «Зеленстрой» Юрий Козлов, расширение и торговой деятельности. Так, по-мнению директора, существует острая необходимость в четырех дополнительных точках для реализации продукции предприятия во всех районах города. Пока только в фирменном магазине, расположенном рядом с тепличным хозяйством, орловцы могут приобрести выращенный предприятием зеленый лук, — рассказали в пресс-службе горсовета.

Что касается планов на будущее — предприятие хочет участвовать в конкурсах по озеленению общественных территорий, скверов и парков областного центра. Помимо цветочной рассады здесь готовят к новому сезону и ставшие визитной карточкой топиарные фигуры из живых растений. Каждый год фигуры чинят, набивают свежим грунтом и каждое растеньице с помощью специального штопора помещают вручную на свое место.