«Зеленстрой» – всё?

№14 (462) от 26 апреля 2017 г.

Окончательное решение о судьбе еще одного муниципального предприятия, которое находится на грани банкротства, будет принято только в мае, когда будет готов отчет проверки Контрольно-счетной палаты. Это стало понятно в ходе бурного обсуждения на объединенном заседании двух профильных комитетов городского совета. Кстати, какой-то злой рок висит над всеми организациями, которые занимались озеленением Орла. Совхоз «Коммунальник», уже много лет находящийся в процедуре банкротства, распродает последнее имущество для погашения долгов. То, что не удастся продать, вернут городу. Сейчас под угрозой ликвидации оказались сразу две схожие структуры – и «Зеленстрой», и «Зеленый город» (сумма долгов на этом предприятии 17 миллионов). Кто будет заниматься озеленением города и выпиловкой сухих деревьев – не совсем понятно. Частный бизнес попытались привлечь в прошлом году, но эксперимент эпично провалился. В итоге все равно сносом сухих деревьев пришлось заниматься именно муниципалам.

Режем-пилим

Чтобы спасти предприятие «Зеленстрой», городские власти предложили сократить на 50% численность штата. При этом объем работ должен остаться неизменным, а фонд оплаты труда будет уменьшен не менее чем на 900 тыс. рублей ежемесячно. В настоящее время эта сумма составляет 2 млн 600 тыс. рублей. Рядовых сотрудников переведут с повременной на сдельно-премиальную оплату труда. Экономический эффект составит не менее 300 тысяч рублей ежемесячно. Планируется также реализовать неиспользованную технику (12-15 единиц). От ее реализации возможно получить не менее 2 млн рублей. Кроме того, сокращение расходов на ГСМ составит не менее 200 тыс. рублей. Депутаты попросили не ждать лета, а продать технику уже сейчас и в первую очередь рассчитаться с долгами по зарплате.

Также город решил отказаться от трех нерентабельных магазинов, которые «Зеленстрой» просто не в состоянии на 100% заполнить своей продукцией. Выручка планируется в размере не менее 15 млн рублей. А торговать МУП будет по-прежнему на территории самого предприятия и в питомнике «Андриабуж».

Также администрация предложила оптимизировать работу тепличного комплекса путем введения в севооборот новых культур и использовать современные технологии. Запланированный экономический эффект составит чуть более одного миллиона в год. Предложено оптимизировать деятельность коммерческого отдела по поиску новых оптовых клиентов по продвижению продукции на межрегиональном уровне. Экономический эффект ожидается не менее одного миллиона в год. Также будет модернизирована чересчур «прожорливая» котельная – это сэкономит еще от 1 до 1,5 млн рублей в год.

Тут закон работает, тут не работает

Парадоксальная ситуация всплыла при обсуждении структуры долгов МУП «Зеленстрой». На 30 марта кредиторская задолженность составляет 32,7 млн рублей. В том числе по заработной плате – 1 млн 39 тысяч рублей, а перед бюджетными и внебюджетными фондами – 7 млн 743 тысячи рублей. Картотека судебных приставов по исполнительным производствам составляет 9 млн 863 тысячи рублей. На все недвижимое имущество предприятия наложен арест, также арестована часть техники.

Когда речь зашла про долги по зарплате, выяснился интересный момент. По закону, если работодатель не выплачивает зарплату более двух месяцев, то он должен привлекаться к уголовной ответственности. Работникам «Зеленстроя» выдали зарплату только за декабрь. То есть задолженность составляет уже более двух месяцев. На любом коммерческом предприятии руководитель уже понес бы ответственность. Но в ситуации с МУПом Уголовный кодекс почему-то не действует.

В действительности все совсем не так, как на самом деле

Еще интереснее вышло обсуждение поведения самих работников в условиях хронической невыплаты зарплаты. Представитель профсоюза рассказала, что по состоянию на 19 апреля работники написали заявления и отказались выходить на работу (эта норма прописана в Трудовом кодексе). По словам представителя профсоюза, практически все работники «Зеленстроя» написали подобные заявления. Присутствующий на комитете новый руководитель МУПа Николай Рвачев заверил народных избранников, что никаких заявлений его сотрудники не писали и все бригады выходят на работу в обычном режиме. Неделей ранее были случаи, когда отдельные бригады не выходили по нарядам, но это были единичные случаи, заверил новый руководитель. А к весенним праздникам город будет озеленен, невзирая на экономические трудности, – поклялся новый глава МУПа.

А на «нет» и суда нет

Что же касается предыдущего руководителя «Зеленстроя», также депутата горсовета Константина Федотова, то он по традиции не пришел на обсуждение этого вопроса. Правда, в этот раз, в отличие от двух предыдущих, у него была уважительная причина. При этом вопрос о персональной ответственности руководителей МУПов за ситуацию на вверенных им предприятиях опять «заболтали». Акцент сместили с причин на следствия и на перспективы. В частности, депутаты потребовали от УМИЗа в будущем более жесткого контроля за теми предприятиями, которые учреждены городскими властями, на что начальник финансово-экономического управления Артем Митасов парировал нормой закона, которая запрещает учредителю вмешиваться в деятельность предприятий. Так плавно депутаты ушли от конкретного человека, которого можно и нужно привлечь к ответу за ту ситуацию, к которой он вел «Зеленстрой», причем вел не один месяц. Здесь опять проявилась удивительная двойственность народных избранников. Примечательно, что при обсуждении аналогичной ситуации на ПАТП-1 звучало заветное сочетание «уголовная ответственность», то в истории с «Зеленстроем» никто про ответственность не упоминал. Более того, Константин Федотов, напомним, после увольнения стал советником главы администрации города Андрея Усикова. Такая вот «награда» за развал вверенного ему предприятия.

Вместе на дно?

В качестве выхода из кризиса на комитете было предложено объединить «Спецавтобазу» и «Зеленстрой». Но, как известно, дьявол кроется в деталях – сейчас численность сотрудников «Спецавтобазы» позволяет использовать особый режим налогообложения. Если же численность рабочих превысит определенную планку, то придется перейти на другую систему налогообложения, и такое «спасение» «Зеленстроя» может привести к тому, что за компанию с ним на финансовое дно опустится и «Спецавтобаза». По крайней мере, о вероятности такого исхода событий депутатов предупредил Артем Митасов. Услышат ли народные избранники это предупреждение, станет понятно уже в мае. Именно тогда будет готово решение КСП, а на депутатских слушаниях еще раз будут обсуждаться все нюансы спасения МУПа.

Сергей Миляхин

От редакции

Не справился в «Зеленстрое» – иди в советники

Проверка КСП деятельности МУП «Зеленстрой» была назначена только в марте нынешнего года, когда скрывать катастрофу на муниципальном предприятии стало уже невозможно. Между тем о положении дел в «Зеленстрое» городской власти было известно задолго до этого.

Деятельность всех муниципальных предприятий Орла ежеквартально оценивается представителями городской администрации и Орловского горсовета, которые входят в отраслевую балансовую комиссию. Судя по выпискам из протоколов заседаний этой комиссии за 2015–2016 годы, и чиновники, и депутаты были в курсе того, что происходило в «Зеленстрое» в течение двух последних лет.

Так, по результатам 2015 года предприятие сработало в плюс, правда, чистая прибыль была смехотворной – 44 тысячи рублей, из которых в бюджет города была перечислена 21 тысяча. При этом работу МУПа признали удовлетворительной, а гендиректору Константину Федотову начислили премию. В следующем году дела пошли все хуже и хуже: по итогам первого квартала 2016-го года чистая прибыль составила 17 тысяч рублей, по итогам первого полугодия – 7 тысяч рублей, а по итогам девяти месяцев того же года откуда ни возьмись образовался гигантский убыток – 9 миллионов 866 тысяч рублей! На конец года убыток вырос почти в три раза – до 26 миллионов 40 тысяч рублей.

Примечательно, что работа МУПа в первом квартале 2016 года была признана неудовлетворительной (премию руководителю не начисляли). Тогда же балансовая комиссия отметила, что «по итогам финансово-хозяйственной деятельности предприятия за первый квартал 2016 г. усматриваются признаки банкротства». И что же? Да ничего. Руководителю рекомендовали… усилить контроль за исполнением поручений, даваемых администрацией г. Орла… После чего по итогам первого полугодия 2016 года, когда и без того смешная прибыль уменьшилась до неприличных семи тысяч, работу предприятия признали… удовлетворительной! О признаках банкротства в протоколе заседания комиссии, проходившего в сентябре 2016 года, речь уже не велась. Между тем, как выяснилось позднее, к сентябрю у МУПа уже были десятимиллионные убытки, образовавшиеся внезапно в течение всего трех месяцев. По логике вещей, именно по итогам работы «Зеленстроя» за девять месяцев 2016 года и следовало бы назначать проверку КСП – в том случае, конечно, если городская власть действительно хотела выяснить, почему предприятие столь резко ушло в минус, и наказать виновных. Однако вместо проверки «Зеленстрой» решили поддержать материально: в ноябре-декабре 2016 года в качестве финансовой помощи из городского бюджета МУПу было выделено 7,2 миллиона рублей. После чего, как уже говорилось, убыток предприятия вырос втрое, гендиректор Федотов, доведший «Зеленстрой» до предбанкротного состояния, спокойно уволился по собственному желанию, а рабочие остались без зарплаты.

Сегодня мэр города Василий Новиков констатирует, что уволившиеся руководители доведенных до разорения МУПов, оказывается, не несут никакой ответственности за то, что потом происходит с предприятиями. Открытие мэра поистине достойно удивления, если учесть, что под боком у Василия Федоровича сидит его коллега и, можно сказать, подчиненный – депутат горсовета Константин Федотов, при котором «Зеленстрой» и пришел к «успеху». Причем сидит он не только в депутатском кресле, но и в кресле советника главы администрации Орла Андрея Усикова, который в ответ на справедливые вопросы граждан, что Федотов в этом кресле делает, в эфире областного телеканала без малейшей доли смущения заявляет: он хороший человек, не справился в «Зеленстрое» – справится здесь!

Между тем напомним мэру Василию Новикову и сити-менеджеру Андрею Усикову, как в 2014 году тогдашний глава администрации Орла Михаил Берников без лишних церемоний с формулировкой «без объяснения причин» уволил руководителя едва ли не единственного успешного городского МУПа – ОАО «База строительных товаров». Поводом для увольнения Виталия Рыбакова стало якобы ухудшение экономических показателей предприятия и, в частности, снижение прибыли, составившей по итогам 9 месяцев 2014 года 242 тысячи рублей. Константина Федотова, под руководством которого МУП за считанные месяцы сработал с колоссальным убытком, не только не уволили, как Рыбакова, без объяснения причин, но и пристроили на теплое место в мэрии.

Как мы понимаем, результаты проверки КСП на судьбе Константина Ивановича тоже никак не скажутся: зачем обижать «хорошего человека»?