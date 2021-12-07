«Зелёная роща» купит ещё 130 новых контейнеров и 10 бункеров для ТКО

До конца года региональный оператор планирует приобрести 130 новых контейнеров объёмом 0,75 м3 и 10 бункеров объёмом 8 м3. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок. Как рассказали в пресс-службе регоператора, одной из основных проблем в сфере обращения с отходами является изношенность существующей инфраструктуры. Это касается всех регионов нашей страны. Каждый год жители производят все больше отходов. Сейчас эта цифра составляет 450 кг твердых коммунальных отходов (ТКО) на каждого жителя, что складывается в 65 млн тонн по стране. Эти впечатляющие показатели и привели к тому, что в стране заработала мусорная реформа, которая нацелена на изменение ситуации в сфере с обращениями с отходами. В рамках этой реформы в регионе обустраиваются контейнерные площадки и создаются условия для эффективной работы всех участников процесса.

На сегодняшний день в Орловской области оборудовано 5 734 контейнерных площадок, на которых установлено порядка 20 000 емкостей для сбора ТКО. В целом в регионе проблемных районов нет, но есть удаленные населенные пункты, в которых все еще нет оборудованных мест накопления отходов. Региональный оператор ведет активную работу в этом направлении. В первую очередь закупленные контейнеры устанавливаются в тех районах, где ощущается нехватка емкостей. Так, за минувшие 2 месяца регоператор передал 78 контейнеров в Ливенский, Троснянский, Кромской и Новодеревеньковский районы. В результате почти 4000 жителей могут пользоваться коммунальной услугой по вывозу мусора.

Одновременно с этим контейнерный парк в области укомплектован недостаточно, а 2/3 всех контейнеров требуют обновления, замены или ремонта. Для решения сложившейся ситуации в «Зеленой роще» не только покупают новые контейнеры, но и ремонтируют имеющиеся емкости. Это позволяет при небольших финансовых вложениях значительно улучшить эстетический вид устаревших контейнеров и продлить срок их службы. Так, за четыре месяца работы ремонтного цеха, приведено в порядок 200 контейнеров и 5 бункеров. Работа по модернизации инфраструктуры сферы обращения с отходами в регионе будет продолжена региональным оператором.

P.S. «Орловская среда» провела фактчекинг, то есть проверила цифры, которые указывает в релизе регоператор. В частности, что касается 450 килограммов мусора, которые производит каждый житель, включая младенцев и стариков – эта цифра не подтверждается данными весового контроля. По заявлению самого же регоператора, на орловские сортировочные комплексы доставляется порядка 220 тысяч тонн отходов ежегодно. Если разделить эту цифру на число жителей Орловской области (порядка 725 тысяч), то получается, что орловцы в среднем за год производят никак не 450 кг мусора, а существенно меньше – около 300 килограммов. Эта цифра чрезвычайно важна, так как именно она берется в основу тарифа за вывоз ТКО. Надеемся, на одном из ближайших комитетов облсовета депутаты выяснят – почему тариф считают по одному объему, а на свалки везут совершенно другой объем и куда уходит разница, собранная с жителей региона?