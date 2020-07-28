28 июля 2020



Зелёный картофель может быть опасен, так как яд накапливается в организме

Причина позеленения картофеля — солнечный свет. Попадая на клубень, он запускает процесс фотосинтеза, который и окрашивает его в зелёный цвет. Картофель относится к семейству паслёновых, поэтому содержит в своей структуре вредный яд соланин. Соланин (от лат. Solanum — паслён) — растительный гликозид (алкалоид). Является ядовитым органическим соединением. В клубнях картофеля содержится до 0,05 % соланина. Если в клубне есть позеленевшие области, то содержание соланина в них заметно выше. Для человека соланин может быть токсичен. Особенно вредно есть продукт на протяжении долгого времени, поскольку соланин не выводится из организма, а накапливаться в крови. Если у человека концентрируется более 200 мг токсина — это приводит к сильному отравлению всего организма, — напомнили в пресс-службе Россельхознадзора.

Отравление соланином проявляется такими симптомами, как тошнота, рвота, боли в животе, головная боль, диарея, дезориентация, расширение зрачков и повышение температуры; в тяжёлых случаях наблюдаются делирий, кома и судороги.

Под влиянием различных факторов концентрация токсина увеличивается, что делает овощ не только не пригодным, но и вредным для употребления. Почему так происходит? На самом деле, причин, влияющих на выработку солонина, существует несколько:

1. картофелина такого цвета может вырасти на огороде тогда, когда была нарушена процедура посадки пророщенных клубней, а также правила ухода за саженцами;

2. отрицательно на состояние клубней влияют травмы, полученные в процессе выкапывания и транспортировки;

3. увеличивает концентрацию вредного токсина и переизбыток удобрений, которыми в процессе вегетации подкармливалось растение;

4. клубни могут позеленеть, если были нарушены условия их хранения. Например, ящики в овощехранилище располагались в незащищенном от солнечных лучей месте.

В большинстве случаев хозяйки не спешат выбрасывать позеленевшие клубни. Тщательно обрезают и используют в приготовлении. Но целесообразнее их применять в других целях. Это отличный посадочный материал, зеленый цвет никак не скажется на всходах, и ни в коем случае не улучшит рост новых кустов картофеля.

 

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Опубликовано 28 Июл 2020 в 12:52. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 49

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