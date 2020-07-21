21 июля 2020



Ж/д вокзал в Орле адаптировали для маломобильных пассажиров

На железнодорожном вокзале Орёл завершены работы, предусмотренные программой по формированию доступной среды для маломобильных групп населения.
Так, с начала 2020 года на вокзале проведена замена дверных проемов на расширенные для удобства инвалидов-колясочников, оборудована билетная касса с заниженными окнами, на всех лестничных маршах уложены сходы для колясок и чемоданов, переход через пути оборудовали резинокордовым настилом, обустроена специальная туалетная комната, установлены информационные таблички со шрифтом Брайля, оборудованы подъёмные площадки и кнопки вызова персонала. За 6 месяцев текущего года обновленной инфраструктурой вокзала Орёл воспользовались порядка 300 маломобильных пассажиров, — рассказали в пресс-службе ОАО РЖД.

 

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Опубликовано 21 Июл 2020 в 12:51. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 27

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