Жара отступает с Орловщины. Приходят грозы

По прогнозу орловских синоптиков, сегодня вечером характер погоды резко изменится. 21 июля в регионе будет облачно с прояснениями, ночью местами кратковременные дожди, днем дожди местами сильные, местами грозы, в отдельных районах град. Ветер северный ночью 3-8, днем 5-10, при грозе местами 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 16-21°, днем 23-28°. В городе Орле облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем дождь, гроза. Ветер северный ночью 3-8, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 16-18°, днем 24-26.

В связи с изменением характера погоды, необходимо быть внимательными и планировать свой маршрут с учётом погодных условий. Не оставляйте без присмотра своих детей! При усилении ветра постарайтесь найти какое-то укрытие или зайдите в ближайший магазин, торговый центр.

Планируя свой отдых на природе, не забывайте о соблюдении правил пожарной безопасности! Напомним, что на территории Орловской области установлен Особый противопожарный режим, в условиях которого увеличены размеры административных штрафов за нарушение мер пожарной безопасности.