ЖД переезд на Выгонке в Орле закроют на три дня

Железнодорожный переезд 5 км в Орле (это поворот троллейбуса №8 и конечная остановка переулок Южный) будет закрыт для движения автотранспорта с 20 по 23 июля в связи с ремонтными работами. Как уточнили в пресс-службе РЖД, железнодорожники проведут плановый капитальный ремонт переезда. С 23:00 20 июля до 06:00 23 июля переезд будет закрыт для движения автотранспорта.

Всего до конца 2018 года железнодорожники Орловско-Курского региона Московской железной дороги отремонтируют 23 железнодорожных переезда, расположенных в Орловской области. Московская железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к проводимым работам и планировать поездку заранее.

 

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Опубликовано 17 Июл 2018 в 12:04. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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