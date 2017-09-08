Железнодорожники провели открытые уроки в школах Орла

В ходе акции «Безопасная железная дорога» железнодорожники провели 54 открытых урока для орловских и курских школьников. Детям и подросткам рассказали о том, как правильно вести себя на железной дороге, продемонстрировали специальные видеоролики и раздали памятки.

Кроме того, железнодорожники совместно с сотрудниками полиции провели более 60 рейдов в местах, где пешеходы игнорируют меры предосторожности. К ответственности привлекли 11 человек. В органы законодательной и исполнительной власти направлены 110 писем с детальным анализом случаев травматизма и рекомендациями.

В Орловско-Курском регионе продолжается реализации программы, направленной на снижение уровня непроизводственного травматизма. Так, с начала года было отремонтировано 6 пешеходных переходов, установлено 130 новых знаков безопасности и два новых речевых информатора на станции Русский Брод и о.п. 118 км.

Завершена проектировка нового современного пешеходного перехода, который запланировано построить на перегоне Кромская – Цон в 2018 году.