Железнодорожный районный суд г. Орла вынес оправдательный приговор в отношении Сергея Будагова

7 февраля Железнодорожный районный суд г.Орла вынес оправдательный приговор в отношении Будагова С.А., обвиняемого по ч.5 ст.291 УК РФ.

Органами предварительного расследования Будагов С.А. обвинялся в том, что он, будучи генеральным директором ЗАО «АПК» Орловская Нива», 11 марта 2016 года передал взятку в размере 5 миллионов рублей лично руководителю департамента государственного имущества и земельных отношений Орловской области С., действующему в рамках проведения сотрудниками УФСБ России по Орловской области оперативно-розыскного мероприятия»оперативный эксперимент» , за незаконное бездействие в виде неисполнения С. служебных обязанностей и непринятия мер по осуществлению мероприятий по контролю за использованием земельного участка площадью 90 кв.м кадастровый номер 57:25:0030406:104 по адресу: г. Орел, ул. Покровская, д. 8, находящегося в собственности Орловской области и занимаемого торговым павильоном «Родное село», принадлежащим ЗАО «АПК «Орловская Нива», по истечении срока договора аренды; за способствование С. в силу своего должностного положения совершению действий в пользу Будагова С.А. в виде использования авторитета занимаемой должности для оказания воздействия на сотрудников администрации г. Орла по непринятию мер по освобождению расположенных на территории г. Орла земельных участков, занимаемых торговыми павильонами (киосками) «Родное село», принадлежащими ЗАО «АПК «Орловская Нива», по истечении сроков договоров аренды; за общее покровительство по службе, выражающееся в оказании содействия предпринимательской деятельности Будагова С.А. в будущем, в том числе, в должности генерального директора ЗАО «АПК «Орловская Нива», а также ЗАО «АПК Юность».

Основными доказательствами, представленными суду стороной обвинения, являются материалы оперативно-розыскных мероприятий «оперативный эксперимент», «наблюдение», показания лица, участвующего в оперативно-розыскном мероприятии «оперативный эксперимент», допрошенного в качестве свидетеля.

Результаты оперативно-розыскного мероприятия могут быть положены в основу приговора, если они получены в соответствии с требованиями закона и свидетельствуют о наличии у виновного умысла на дачу взятки , сформировавшегося независимо от деятельности сотрудников оперативных подразделений, а также о проведении лицом всех подготовительных действий , необходимых для совершения противоправного деяния.

В результате исследования в судебном следствии доказательств, представленных сторонами обвинения и защиты, суд пришел к выводу ,что умысел Будагова С.А. на дачу взятки должностному лицу возник в результате создания искусственных административных барьеров, выдвижения требований, не предусмотренных законом, а также в результате провокационных действий со стороны лица, участвующего в оперативно-розыскном мероприятии «Оперативный эксперимент» , то есть создания в целом таких условий, при он которых вынужден передать деньги должностному лицу в целях защиты своих законных интересов и осуществления законных прав.

Суд пришел к выводу, что провокационные действия лица, участвующего в оперативно-розыскном мероприятии, выразились в искусственном создании им условий для совершения преступления – дачи взятки , путем назначения встреч в нерабочей обстановке (в кафе), высказывании прямых и косвенных намеков в адрес Будагова С.А. на то, что сложившуюся проблему с торговыми павильонами возможно решить только путем их сноса, психологическом давлении на Будагова С.А, озвучивании суммы взятки , обсуждения этой суммы и ее соразмерности решению проблемы, высказывании в адрес Будагова С.А. доводов о незаконности размещения торговых павильонов изначально, недвусмысленным выражением готовности обсуждать условия дачи взятки .

Иных доказательств, свидетельствующих о том, что умысел у подсудимого Будагова С.А. на дачу взятки должностному лицу был сформирован без вмешательства лица, участвующего в оперативно-розыскном мероприятии, суду не представлено.

Справедливость судебного разбирательства предполагает и справедливый способ получения доказательств по уголовному делу.

При этом, по смыслу закона и общепризнанных принципов международного права, общественные интересы в сфере борьбы с коррупцией не могут оправдать использование доказательств, полученных в результате провокации со стороны правоохранительных органов.

Предположение о виновности лица в совершении преступления при отсутствии достоверных доказательств не может служить основанием для вынесения обвинительного приговора.

Приговор в законную силу не вступил, он может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 10 суток со дня его провозглашения.

Пресс-служба Железнодорожного районного суда г. Орла