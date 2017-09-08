Железобетонное безобразие: граждане Орла обсудили проект моста через Оку

№45 (493) от 27 декабря 2017 г.

На прошлой неделе общественность и экспертное сообщество г. Орла провели научно-техническое совещание по реализуемому в г. Орле проекту пешеходного моста через реку Оку (так называемого Банного моста).

В совещании приняли участие эксперты архитектурно-строительного факультета ОГУ им. И. С. Тургенева, эксперты объединения «Дорога 450», инженеры-мостовики и строители, координаторы и участники регионального общественного движения «Граждане Орла», депутат Орловского горсовета Евгений Косогов, журналисты и активные жители города, в том числе студенты. В итоге участники совещания пришли к выводу, что реализацию проекта необходимо остановить. Почему – читайте в выступлениях экспертов.

В.А. Надуткин, директор объединения «Дорога 450»:

«Проект для реализации не годится»

– История проектирования моста в этом месте началась с 1988 г. В 1994–1995 гг. Гипростроймост выполнил проект висячего моста.

На чертеже моста 1995 г. ясно видна линия высокой воды (уровень, достижимый с 1%-й вероятностью, раз в 100 лет). Если вы посмотрите на картинку того моста, который нам предлагают сегодня, то увидите уровень воды-межель, а высокая вода показана едва заметным пунктиром – и у рядового жителя создаётся впечатление, что мост правильно спроектирован. А он погружен в высокую воду – и видна у него только макушка. С мостами так нельзя: недопустимо, чтобы их пролётное строение находилось в воде.

Мы отслеживали этот мост с этапа проектирования. Увидев конкурсную документацию, мы задали вопрос: а есть ли какие-то разработки по этому мосту? Мы знали, что они были. Управление муниципального заказа отвечает: ничего не было, это совершенно новый проект. А мы знаем, что первый проект был в 1995 году.

Потом наш коллега Павликов Валерий Павлович в 2000 году предложил красивое решение: однопилонный вантовый мост. Этот проект рассматривался городской властью (мэром тогда был Уваров). Проект рассматривался в Союздорпроекте, был одобрен экспертным решением (кстати, для моста 1995 года уже даже были закуплены канаты).

В 2014 году объявили новые торги. Опять никто не заявляется. В стране множество организаций, которые умеют и с удовольствием берутся за такие вещи. Но ни проектировщики, ни строители мостов не хотят работать в Орле. Орловские мостовики не имеют ни одного объекта в городе.

По текущему проекту проектирование длилось два с половиной года (до конца 2016-го). Было разработано 14 вариантов. На всех вариантах, кроме этого, правильно показан горизонт высокой воды.

Здесь же ни судоходный габарит не выдержан, ни горизонт, чтобы лёд проходил. В каждый паводок вода, которая будет проходить, в той или иной степени будет заливать пролётное строение. Когда вода уйдёт, грязь останется на пролётном строении. В проекте указано, что перед каждым паводком разберут часть перил. Потом мост надо будет мыть, потом опять перила ставить. То есть этот мост будет постоянно находиться в состоянии непонятно чего. Хотят и деньги забрать, и место испортить.

Теперь попытаемся сравнить показатели.

Пролётное строение висячего двухпилонного моста 1995 года, которое вдвое длиннее и чуть не вдвое выше, с огромным подмостовым пространством, весит 500 тонн. А пролётное строение предлагаемого моста – 3,5 тыс. тонн, в 7 раз больше.

Но если мост проекта 1995 года решает проблему: вот человек дошёл сюда, перешёл и оказался здесь, то чтобы попасть на предлагаемый мост, нужно спуститься, пройти зигзагом по Пролетарской горе, потом подняться по горбу моста на 7 метров и снова спуститься. И вот эти уклоны втрое выше допускаемых СНИПом для пешеходов (в том числе, чтобы человек не поскользнулся и не упал). Сооружение должно быть безопасное и комфортное.

Что касается затрат, то 300 млн – это затраты только на сам мост, но никак не на всё остальное. А остальное – перспективное строительство. Если вы откроете новый генеральный план, то увидите, что первая очередь – это 2018–2022 гг., расчётная очередь – это до 2035 года, а перспектива – ещё дальше.

…В конце июля мы провели научно-техническое совещание и написали резолюцию, где сошлись во мнениях, что проект этот никуда не годится. Послали в том числе в Российскую академию архитектуры и строительных наук. Её президент подписал письмо, полностью подтверждающее нашу позицию. Проект для реализации не годится.

А.В. Багрянский, инженер-мостовик:

«Нецелесообразное уродливое сооружение»

– Строительство моста сопряжено с множеством технологических проблем. Нагрузка колоссальная, 3,5 тысячи тонн – это приличная нагрузка. Обязательно будут просадки. Монолитный железобетон – это такая субстанция, которая требует 28 суток для набора прочности… То есть, мы создаём какое-то уродливое сооружение, нецелесообразное ни с архитектурной, ни с транспортной точки зрения.

Образно скажу, это как взять газель и бегемота и про бегемота говорить, что он будет выглядеть, как газель, если чуть-чуть втянет живот. Это невозможно. Принятие вот этого псевдоарочного моста в качестве основного варианта трактуется вроде как красота. Красоты не будет. А если красоты нет, то и всё остальное излишне.

Вадим Невров, координатор регионального общественного движения «Граждане Орла»:

«Проект с коррупционной составляющей»

– Что касается истории с мостом, для меня очевидно, что этот проект внутри себя содержит большую коррупционную составляющую.

Если специалисты выступают и показывают, что есть проект, который стоит 150–200 млн руб., который намного лучше, эффективнее, результативнее, вписывается в ландшафт города, безопасен, красив и хорош, и есть другой проект, который дороже, неуместен, не вписывается в ландшафт, непонятно почему возник, ещё и экологическую катастрофу может создать, будет до 2022 года мучить нашу городскую среду, то это признак того, что что-то нечисто. Значит, есть заинтересованные стороны, которые очень хотят освоить эти деньги.

У нас уже есть примеры, когда граждане не отстояли свои права и интересы. Так называемая капитальная реконструкция улицы Ленина. Деньги освоены, освоены кое-как – и мы теперь имеем там кучу проблем. Чтобы улицу Ленина привести в порядок, нужно снова всё переделывать, снова затраты нести, снова деньги находить.

Соответственно, любой проект, который затрагивает изменения архитектуры, особенно целой улицы или целого пространства, к нему нужно относиться, с моей точки зрения, с большой общественной и политической пристальностью, то есть нужно внимательно смотреть, что там происходит.

Сначала понять, что можно сделать на этом пространстве, понять, какие существуют варианты, а потом выбрать оптимальный вариант.

Любая стройка в городе – это не только одноразовые затраты, это ещё и деньги на обслуживание. Каждый объект, который вводится, требует расходов на содержание. Мост – это нешуточный объект. Там очень много есть особенностей, по безопасности, по долговечности… Какова [условная] стоимость перехода через мост одного человека? Мы посчитали, например, если стоимость моста 309 млн руб., то стоимость перехода по мосту будет 50 рублей. Кто-нибудь за 50 рублей пойдёт через этот мост, скажите, товарищи? Это в расчёте на 10 лет.

Ну хорошо, надо мост, тогда давайте хотя бы из нескольких проектов выбирать. Вот для меня очевидно, что проект, который идёт прямо с одного берега на другой, он лёгкий, ажурный, вписывается в ландшафт, в интерьер города и в стиле тех мостов, которые уже есть в нашем городе, он, наверное, всё-таки лучше, чем этот футуристический, с которым ничего не ясно. Я посмотрел вообще варианты мостов: ничего такого, чтобы заливали туда бесконечное количество железобетона, нет в мире. Ищут ажурные конструкции, безопасные, красивые, из современных материалов. И я больше чем уверен, что они стоят дешевле, чем вот это железобетонное безобразие.

Воду в реке начнут опускать – опять источники будут пересыхать в городе.

Если мы всем миром не остановим это вот безобразие, получится следующее. Мост не построят – ни к 19-му году, ни к 22-му. Эта фирма казанская, которая не имеет даже части лицензий, чтобы строить мост, придёт, начнёт деньги осваивать… Каких-то специалистов навезут, с кем-то договоры заключат. Зачем нужна фирма-прокладка, если у неё нет лицензий? Понятно, зачем: осваивать деньги бюджетные…

Поэтому позиция нашего движения, координаторов движения и активных граждан, такая: мы должны этот проект гармонизировать, преобразовать, остановить. В том виде, в каком он сейчас есть, он точно для города будет вреден.

Следующий момент, очень важный: можно таким проектом заниматься, только создав реально действующий общественный инженерный совет, со специалистами от университета, от общественных организаций, от экспертного сообщества, которые поставят свою подпись под тем проектом, который потом, может быть, будут делать город и область. То есть нужна максимально широкая экспертиза – и глубокая.

Не остановим это сейчас – деньги потратят, будет стоять ещё этот недостроенный мост, полуосушенная река, это будет некрасиво, ужасно. Вот то, что мы видим на Ленинской, это здесь просто расцветёт ещё большим таким вот безобразием.