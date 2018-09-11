«ЖЭУ №2» в Орле оштрафовали за затопленный канализацией подвал

Решением мирового судьи «ЖЭУ № 2» оштрафовано на 100 тысяч рублей за неисполненное предписание жилинспекции об устранении нарушений лицензионных требований. Ранее сотрудниками жилинспекции по обращению жителей дома № 53 по ул. Комсомольской в Орле были проведены надзорные мероприятия, — сообщили в пресс-службе ведомства. При выезде на место выяснилось, что трубы системы канализации протекают, из-за чего в подвале стоит сырость.

Для устранения выявленных нарушений управляющей организации было выдано предписание. Но в установленный срок оно исполнено не было. Данный факт и послужил основанием для составления протокола об административном правонарушении в отношении ООО «ЖЭУ №2». Далее материалы рассмотрел суд и назначил внушительный штраф. Но и это не все. Управляющей организации выдано повторное предписание для устранения нарушений, так что трубы все же придется починить.