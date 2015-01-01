Жилинспекция оштрафовала УК за потоки канализации в подвале

Должностное лицо управляющей компании ООО «ВИОН-комплект» за нарушение лицензионных требований оштрафовано на 25 тысяч рублей. Поводом для проверки послужило обращение жителей дома № 56 по улице Матросова. В ходе проверки выявлено неудовлетворительное санитарное состояние подвала. Он был захламлен мусором, мебелью и трупами животных, а также подтоплен фекальными стоками из-за протечек трубопроводов канализации. Представляете, как жилось людям в этом доме, особенно обитателям первых этажей, которые день за днем дышали этим амбре?

В итоге в отношении должностного лица управляющей организации, ответственного за содержание общего имущества собственников в данном многоквартирном доме, составлен протокол об административном правонарушении. Суд оштрафовал виновного на 25 тысяч рублей. А для устранения выявленных нарушений управляющей организации выдано предписание. Как показала повторная проверка — подвал дома привели в надлежащее состояние.