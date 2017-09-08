Жилинспекция побывала в недоделанном по капремонту доме

На основании публикации одного из сайтов, в которой говорилось о некачественно выполненном капитальном ремонте дома № 45 по улице Октябрьская в городе Орле, жилищная инспекция провела внеплановую выездную проверку. О каком именно сайте идет речь, не уточняется, но жильцы дома №45 выступили на заседании профильного комитета облсовета и сообщения об этом появились сразу на нескольких информресурсах.

В ходе проверки выявлены были нарушения действующего законодательства, допущенные как при подготовке проектной документации, так и на стадии проведения ремонтно-строительных работ. В частности, по договору подряда срок завершения работ установлен до 01.11.2017 г. Однако до настоящего времени работы на доме не завершены. Одной из причин затягивания ремонта явились недостатки в разработке проектной документации – в первоначальном проекте не были предусмотрены работы по демонтажу и восстановлению кирпичных перегородок технологических ниш для обеспечения доступа к стоякам внутридомовых систем водоснабжения и канализации; некачественно разработана проектная документация по ремонту системы электроснабжения.

Кроме того, подрядной организацией ООО «Стройкомплекс» допущены следующие недоделки и нарушения качества выполненных работ: произведена покраска стен технологических ниш по штукатурке без предварительной отделки (шпатлевания и грунтовки); не установлены люки на проемах технологических ниш; некачественно заделаны трещин на фасаде; не выполнена покраска стен фасада в местах демонтажа старых водосточных труб; видны следы залития атмосферными осадками на фасадном карнизе.

Жилинспекция направила предписание в адрес фонда капремонта с требованием устранить все нарушения. За выполнением предписания установлен контроль, — сообщили в пресс-службе жилинспекции.