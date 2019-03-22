Жилищная инспекция наказала УК за нарушения в управлении домами

Управление государственной жилищной инспекции сообщило орловцам об исключении сведений о многоквартирном доме №22 по улице Металлургов в Орле из регионального реестра лицензий ООО «УК ЖЭУ №26» ИНН 5754023009. Поводом для такого неординарного шага стал целый ряд событий. Во-первых, постановлением мирового судьи судебного участка №3 Северного района г. Орла от 2.11.2018 главный инженер ООО «УК ЖЭУ №26» Галина Корзун привлечена к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 24 ст. 19.5 КоАП РФ. Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 25 000 рублей. Постановление вступило в законную силу 27.11.2018 года.

Затем постановлением мирового судьи судебного участка №3 Северного района от 22.02.2019 главный инженер ООО «УК ЖЭУ №26» Александр Стадников привлечен к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 24 ст. 19.5 КоАП РФ с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 25 300 (двадцать пять тысяч триста) рублей. Постановление вступило в законную силу 12.03.2019.

Лицензиат привлечен к административной ответственности за неустранение следующих нарушений лицензионных требований относительно многоквартирного дома №22 по ул. Металлургов в г. Орле:

— ненадлежащее санитарное состояние подвального помещения (увлажнение грунта, застой воды, скопление фекальных масс);

— наличие наледи и сосулек на кровле.

В соответствии с ч.7 ст. 198 Жилищного кодекса РФ собственники помещений в указанном многоквартирном доме имеют право в течение 2 месяцев со дня получения извещения органа местного самоуправления принять на общем собрании собственников помещений в таком доме решение о продолжении осуществления ООО «УК ЖЭУ №26» деятельности по управлению этим домом, служащее основанием для сохранения сведений об этом доме в реестре лицензий субъекта РФ.

Если жителям нравится, как управляет домом «УК ЖЭУ №26» — необходимо уведомить управление в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах о принятом на этом собрании решении о продолжении осуществления ООО «ЖЭУ №26» деятельности по управлению многоквартирными домами, путем направления копии протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. В этом случае сведения о таких домах не исключаются из реестра лицензий.