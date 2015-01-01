Жильцам пострадавших от пожара квартир в доме на Герцена пообещали выплатить компенсации

Как сообщают «Орловские новости», «социальные службы будут работать с жильцами по вопросам оформления документов для получения помощи. Этот вопрос врио губернатора области поднял сегодня, 14 мая, на аппаратном совещании.

«Берите эти мероприятия на контроль, в том числе по вопросам получения компенсаций жильцами. Необходимо организовать тщательное обследование пострадавших от огня помещений», — сказал Андрей Клычков, обращаясь к руководству города и профильным ведомствам, и  поручил держать ситуацию на контроле».

 

 

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Опубликовано 14 мая 2018 в 18:11. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 26

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