Жильцам пострадавших от пожара квартир в доме на Герцена пообещали выплатить компенсации

Как сообщают «Орловские новости», «социальные службы будут работать с жильцами по вопросам оформления документов для получения помощи. Этот вопрос врио губернатора области поднял сегодня, 14 мая, на аппаратном совещании.

«Берите эти мероприятия на контроль, в том числе по вопросам получения компенсаций жильцами. Необходимо организовать тщательное обследование пострадавших от огня помещений», — сказал Андрей Клычков, обращаясь к руководству города и профильным ведомствам, и поручил держать ситуацию на контроле».