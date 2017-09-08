Жильцы отказались сами сносить «карточный домик»

Дом №68 по набережной Дубровинского будет сносить муниципалитет. Такое решение приняли на общем собрании собственники квартир в частично рухнувшей многоэтажке.

На собрании, инициированном горадминистрацией, присутствовали владельцы более двух третей жилой площади дома — этого кворума было достаточно для принятия легитимного решения, — заверили в пресс-службе мэрии.

Единогласно было принято решение об отказе сносить аварийный дом за счет собственников. Теперь, по словам первого замглавы горадминистрации Олега Минкина, в ближайшее время начнется оценка стоимости жилья и подготовка соглашений об изъятии квартир у собственников в пользу муниципалитета. По соглашениям, жителям дома будут предоставлены новые квартиры или денежные компенсации, в соответствии с ранее поданными ими заявлениями.

24 октября на рабочем совещании глава администрации города Александр Муромский отметил, что в муниципалитет пришел ответ из администрации области, где подтверждается выделение из регионального резервного фонда 70 млн рублей на покупку квартир для жителей дома №68 по набережной Дубровинского.

Кстати, ранее городские власти озвучили информацию, что 70 миллионов на приобретение жилья будет явно недостаточно и называлась совершенно другая цифра — 106 миллионов. Разница в 36 миллионов слишком существенная, чтобы можно было оставить эту деталь без внимания. В новом релизе речь идет лишь о 70 миллионах рублей.