3 октября 2018



Жиронкин: «С каждым годом ситуация в сёлах с наличием врачей становится всё хуже»

Мобильная поликлиника НКМЦ на этой неделе будет работать в Хомутово. В первый день врачи проведут полноценный осмотр детям, которые находятся под опекой. Другие дни отведут для осмотров остальных малышей. В сентябре специалисты НКМЦ уже побывали в Тросне, Шаблыкино, Кромах, Красной Заре и Дмитровске. Детей, находящихся под опекой, консультируют 10 узких специалистов, проводят УЗИ почек, брюшной полости, щитовидной железы; делают общий анализ мочи и крови с определением уровня глюкозы. Полноценное обследование завершает заключение педиатра. Остальных ребят в районах осматривают те специалисты, которых не хватает на местах.

— С каждым годом ситуация в сёлах с наличием врачей становится всё хуже. Оставшихся педиатров можно пересчитать по пальцам, а в некоторых районах их вообще нет. В Корсаково, например, работает только один врач общей практики, который принимает и взрослых, и детей, — рассказал заведующий мобильным консультативно-диагностическим центром Роман Жиронкин.

В год мобильная поликлиника минимум дважды бывает в каждом районе области. Оставшееся время распределяют между теми районами, которые заинтересованы в визите докторов. За год мобильная поликлиника проводит более 50 тысяч осмотров. Охват детей растет, возможности диагностики расширяются. За первую пятилетку своей работы мобильная поликлиника успела охватить осмотрами практически всех малышей области.

 

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Опубликовано 03 Окт 2018 в 16:24. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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