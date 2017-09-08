Житель Болхова подозревается в оскорблении полицейского

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего жителя города Болхова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

По данным следствия, 5 ноября 2017 года в г. Болхове подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, около здания кафе публично нецензурно выражался в отношении участкового уполномоченного полиции, который находился при исполнении должностных обязанностей.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК по Орловской области.