6 апреля 2020



Житель Дмитровского района подозревается в особо тяжком преступлении

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, 5 апреля 2020 года в Дмитровском районе 22-летний подозреваемый, находясь по месту своего жительства, в процессе распития спиртных напитков вступил в конфликт с 33-летним односельчанином, в ходе которого причинил ему множественные телесные повреждения. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

В настоящее время подозреваемый задержан, рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается, информирует СУ СК по Орловской области.

 

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Опубликовано 06 Апр 2020 в 13:16. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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